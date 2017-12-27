Сегодня в программе: Путин пожелал успехов Эмомали Рахмону; таджикский «джихадист» передал родителям послание; сильный ветер оставил Худжанд без света и воды.
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