Мэр открыл железнодорожный мост и дал старт новым работам по реконструкции другого моста и ознакомился с проектами новых автодорог.

Мэр столицы накануне официально открыл железнодорожный мост на пересечении проспекта Саъдии Шерози после реконструкции.

Проект по реконструкции этого моста был реализован ООО «Лоихаинвест» и ООО «Зебосоз» на сумму 3 млн. 200 тыс. сомони, - сообщили в мэрии столицы. Помимо реставрационных работ, здесь проведены также работы по благоустройству территории вокруг моста.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали также 27 декабря дал старт работам по реконструкции железнодорожного моста, расположенного на реке Душанбинка в районе столичного «Наврузгох» по проспекту Хофизи Шерози (рядом с мясным маркетом «Евар» - АП)

Возведенный в далеком 1929 году мост был реконструирован лишь однажды в 1978 году и сегодня нуждается в полноценном ремонте и реконструкции, сообщил «АП» источник в городской администрации.

Мэрия Душанбе

Здесь же мэра ознакомили с проектами по строительству новых городских улиц, которые направлены на разгрузку движения автотранспорта в городе.

По данным источника, согласно представленным проектам в ближайшее время в городе будет построена обходная дорога «Западные ворота Душанбе – махалля Чортут», протяженностью 7,3 километра, которая соединит запад города через Национальный парк Таджикистана со столичным микрорайоном «Политехникум». Ширина этой восьмиполосной дороги по проекту составляет от 53 до 60 метров.

Мэрия Душанбе

Другая новая дорога, протяжённостью 1 километр и шириной 25 метра, соединит столичный «Наврузгох» с площадью Победы, где установлен танк ИС-2 времен ВОВ.

Еще одна новая дорога, протяженностью почти 1 километр, соединит улицу Сохили с улицей Ганджави и будет возведена от моста через реку Душанбинка в районе ГЖК «Шарки Озод» до Молодежного озера. Ширина данной улицы составит 65 метра.

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