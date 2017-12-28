Таджикистан с размахом отметит 25-ю годовщину образования своих Вооруженных сил, празднование которого совпадает с 23 февраля 2018 года.

Планируется, что в честь праздника в Душанбе состоится грандиозный военный парад с участием солдат и офицеров столичного гарнизона, сообщил «АП» источник в Минобороны страны.

«Пока неизвестно количество солдат и офицеров, которые будут задействованы в военном параде, также пока не принято решение о количестве привлекаемой с этой целью военной техники и авиации», - сообщил источник.

В честь юбилея Национальной армии Таджикистана во всех войсковых частях и соединениях страны запланированы проведения различных культурно-спортивных мероприятий, издание книг, выпуск документальных фильмов, встречи с ветеранами.

Вооруженные силы Таджикистана состоят из трех видов войск – мобильных, сухопутных, ПВО и ВВС.

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