24 спортсмена Таджикистана получили премии президента Республики Таджикистан по итогам спортивного сезона 2017 года.

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о награждении победителей и призеров международных спортивных соревнований.

Согласно этому указу, 25 спортсменов и их тренеры получают денежные премии от главы государства в общей сумме 653 тыс. 750 сомони.

Президентская премия учреждена в 2015 году. Всего за этот период 36 спортсменов были вознаграждены за свои успехи в сумме 1 млн 296 тыс. 250 сомони.

Олимпийские виды:

1.Назаров Дильшод Джамолиддинович, золотая медаль Чемпионата Азии (июль 2017 г.) - 75 тыс. сомони (из них – 15 тыс. с – тренеру).

2. Хасанов Бахтовар Каримхонович, бронзовая медаль чемпионата Азии (май, Индия) - 25 тыс. сомони (5 тыс. с – тренеру).

3. Устопириён Комроншох Усто, золотая медаль Чемпионата Азии по дзюдо (май, Китай) – 75 тыс. с (15 тыс. с – тренеру).

4-5. Рахимов Темур Бахтиёрович, серебряная медаль молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 12 тыс.500 с ( 2 тыс. 500 с. – тренеру). Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира по дзюдо (октябрь, Хорватия) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).

6.Сарахонов Мухаммадрахим Абдурахимович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).

7.Курбонов Джахон Абдусаидович, бронзовая медаль Чемпионата Азии по боксу (май, Узбекистан) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).

8.Абдуллоев Джамолиддин Наджмиддинович, бронзовая медаль юношеского чемпионата мира по дзюдо (август, Чили)

– 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).

9.Лоиков Разиавлох Хасратджонович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).

10.Маджидов Джахонгир Хотамович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).

11.Махмадов Ходжикурбон Абдурауфович, серебро молоджежного чемпионата Азии по карате-до (июль, Кыргызстан) - 12 тыс.500 с ( 5 тыс. с – тренеру).

12.Махмадбеков Сомон Моёншоевич, бронзовая медаль молодежного чемпионата мира по дзюдо (октябрь, Хорватия) – 25 тыс. с (5 тыс. с – тренеру).

13.Махмадбеков Рахмонджон Азизбекович, бронзовая медаль юношеского чемпионата Азии (июль, Таиланд) – 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).

14.Фарходов Рахматуллобек Давлатбекович, золото молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 18 тыс. 750 с (3 тыс. 750 с. – тренеру).

15.Рахмонов Ходжимашраб Иброхимович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).

16. Абдуллоев Эрадж Надмиддинович, бронза молодежного Чемпионата Азии по дзюдо (июль, Кыргызстан) - 6 тыс.250 с (1 тыс. 250 с. – тренеру).

17. Даминов Шахриёр Тохирович, серебро Чемпионата Азии по гребле (июнь, Китай) - 50 тыс. с (10 тыс. с – тренеру).

Неолимпийские виды:

18. Ходжазода Бехрузи Садулло, золотая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 50 тыс. с (10 тыс. с – тренеру).

19. Хоркашев Набимухамад Мусамиршоевич, серебряная медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 40 тыс. с (8 тыс. с – тренеру).

20. Каримов Акмалиддин Саторхоҷаевич, серебряная медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 40 тыс. с (8 тыс. с – тренеру).

21.Олимшоев Зафар Мазамшоевич, бронзовая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 30 тыс. с (6 тыс. с – тренеру).

22. Латифов Сорбон Файзович, бронзовая медаль Чемпионата мира по самбо (ноябрь, Россия) – 30 тыс. с (6 тыс. с – тренеру).

23. Ибодов Ибодулло Зиёдуллоевич, золотая медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 12 тыс.500 с (2 тыс. 500 с – тренеру).

24.Хукматов Саидшо Кузратуллоевич, серебряная медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 10 тыс. с (2 тыс. с – тренеру).

25. Абдурахимов Шамсиддин Хусниддинович, серебряная медаль молодежного Чемпионата мира по джиу-джитсу (апрель, ОАЭ) – 10 тыс. с (2 тыс. с – тренеру).