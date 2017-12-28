На деловой фейсбук-группе ENT (Экономические новости Таджикистана), которая имеет больше 14 тыс. активных участников, продолжается голосование за список ТОП-50 активных и перспективных руководителей и менеджеров таджикского бизнеса.

Мотивом данной инициативы ее организаторы называют процесс трансформации поколений в таджикском бизнесе.

По словам одного из модераторов ENT Алмаза Сайфутдинова, полезно проводить подобные опросы в нашей стране, где идет формирование нового поколения предпринимательского класса.

«Технологическое развитие Таджикистана - дело будущего, и руководители многих проектов, за которых проголосовали участники группы, являются проводниками новых идей и новых технологических решений. Многие компании уже сегодня используют технологические платформы для ведения бизнеса, и я думаю, что эта тенденция будет лишь продолжаться», - считает Сайфутдинов.

Дилшод Джураев 1 /10

На данный момент (28 декабря 14:25) в рейтинге лидирует учредитель «55Group» и директор Клуба молодых предпринимателей Дилшод Джураев - 198 голосов.

Второе место (183 голоса) занимает соучредитель микрофинансовой организации «Алиф капитал» Абдулло Курбонов.

На третьем месте с 124 голосами находится председатель правления ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" Рамеш Худоиев.

4-ую позицию занимает генеральный директор компании «Tcell» Озодхон Давлатшоев.

В пятерку самых активных и перспективных руководителей вошел председатель правления «Банк Эсхата» Хуршед Насиров.

Далее в десятку топ-менеджеров таджикского бизнеса вошли такие авторитетные предприниматели, как Шерали Джурабаев (TAG), Сафарбек Сабзалиев (Cool Design), Гулбахор Махкамова (Имон Интернешнл), Зухуршо Рахматуллаев (Алиф Капитал) и Джамшед Рахмонбердыев (Европейский Банк Реконструкции и Развития).

За ходом голосования в группе можно проследить здесь. Однако следует отметить, что это закрытая группа, и участвовать в ней могут только зарегистрированные пользователи.

Голосование продолжается до 12:00 31 декабря 2017 года.