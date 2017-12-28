Президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали в интервью официальному сайту ФФТ рассказал об изменениях в таджикском футболе в 2017 году и о планах федерации на следующий год.

— За последние годы при поддержке Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона развитие спорта в стране, в том числе футбола, получило мощный импульс, — начал беседу Рустам Эмомали. — Наш футбол в настоящее время находится на этапе коренного преобразования. Полным ходом развернулась работа по реформированию всей системы футбола, приведения его инфраструктуры в соответствие с современными требованиями.

В целях совершенствования организаторской деятельности, была утверждена новая структура Федерации футбола Таджикистана, которая соответствует современным требованиям.

В футболе результат не приходит сам по себе. Он требует терпения, упорного труда и становится плодом повседневной, целенаправленной и эффективной работы.

За последние годы ФФТ получила неоднократную высокую оценку ФИФА и АФК, которые стали доверять нашей Федерации проведение международных турниров различного уровня. Только в этом году в Таджикистане было проведено пять международных соревнований среди юношей, молодежи, девушек и женских сборных.

В прошлом году рабочей группой специалистов Федерации футбола Таджикистана был разработан стратегический план развития футбола страны с учетом действующих нормативно-правовых документов в области перспективного планирования и дальнейшего развития футбола на республиканском уровне и в регионах. Главной задачей ФФТ на период с 2017 по 2026 год должно стать успешное выполнение стратегического плана, который требует объединения усилий в достижении поставленной цели.

— По-вашему мнению, можно ли считать 2017-й год для таджикского футбола успешным?

— Этот сезон был одним из самых успешных за последние годы в истории таджикского футбола. Несомненно, 2017-й год был очень трудным, насыщенным на футбольные события в стране, но одновременно был очень интересным и радостным. Было много ярких событий и побед, впечатлений и положительных эмоций. В первую очередь, я хотел бы отметить успешное выступление трех наших сборных в отборочных турнирах чемпионатов Азии. Юношеская и молодежная сборные завоевали путевку в финальную часть чемпионатов Азии, выиграв отборочные соревнования в своих группах, которые проходили в Гиссаре. Такого давно не было, чтобы сразу две наши команды – юношеская и молодежная сборные – в одном цикле квалифицировались бы на чемпионат Азии. Последний раз такое было одиннадцать лет назад.

Наша футзальная сборная, которая во втором цикле подряд выходит на чемпионат Азии без привлечения игроков из большого футбола, вновь нас порадовала. Следующий чемпионат Азии по футзалу, который пройдет в Китайском Тайбэе, для сборной Таджикистана станет десятым в ее истории.

Как я выше отметил, завершающий год получился достаточно насыщенным на футбольные события в стране. В этом году Таджикистан стал местом проведения нескольких международных турниров. Помимо отборочных турниров чемпионатов Азии среди юношей и молодежи, в апреле в Душанбе впервые прошел отборочный турнир среди женских национальных сборных, где свой первый исторический матч провела наша женская сборная. Кроме того, под эгидой Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации летом в Гиссаре были проведены два международных турнира среди юношей и девушек с участием сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Афганистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Отметил бы выход чемпиона Таджикистана душанбинского «Истиклола» в финал Кубка АФК. За три года выступления в Кубке АФК наш чемпион уже во второй раз доходит до финала. Это, несомненно, говорит о росте таджикского футбола. Разочаровало только одно – что не смогли выиграть трофей. Обидно проигрывать во втором домашнем финале. Как отмечали многие специалисты и гости, в организационном плане финал Кубка АФК, который в этом году прошел в Гиссаре, был лучшим в истории турнира.

Одним из значимых событий в футболе в уходящем году является открытие телеканала «Футбол» Федерации футбола Таджикистана. Это первый специализированный телеканал в Таджикистане, посвященный исключительно футболу и вещает в современном телевизионном формате высокого разрешения HD 24 часа в сутки.

Цель создания телеканала «Футбол» состоит не только в показе соревнований и противостояний грандов мирового футбола, а также посредством него оказания содействия в процессе популяризации и массовости футбола среди различных социальных групп населения и выбора здорового образа жизни в Таджикистане. За короткий период своего существования телеканал «Футбол», открытие которого было одним из значимых событий в Год молодежи в стране, в сердцах миллионов болельщиков разбудил любовь и уважение в отношении этого вида спорта.

За последние три года Федерация футбола Таджикистана входит в тройку развивающихся футбольных федераций Азии. Многие специалисты отмечают прогресс нашего футбола и работы нашей федерации в частности. И это не может не радовать.

— Как вы оцениваете выступление национальной сборной в этом году?

— Деятельность любой Федерации оценивается по выступлению сборных команд. Можно бесконечно совершенствовать инфраструктуру футбола, разрабатывать новые проекты, привлекать партнеров и спонсоров, выступать с инициативами, но очень важно, чтобы национальная сборная страны добивалась положительного результата, выходила на крупные соревнования Азии.

Что касается выступления нашей сборной в отборочном турнире Кубка Азии-2019, к сожалению, досрочно завоевать путевку в финальную часть команда не смогла. Всем нам известно, что никогда ранее сборная Таджикистана не участвовала в финальной части Кубка Азии. Теперь все будет решаться в последнем туре отборочного турнира в матче против сборной Филиппин, который пройдет 27 марта в гостях. Для выхода из группы нам нужна только победа. Надеюсь, что наша национальная команда сможет квалифицироваться на Кубок Азии, иначе этот цикл для сборной можно будет назвать неудачным.

— В рамках программы «Forward» ФИФА в этом году в Таджикистане было реализовано ряд проектов. Могли бы вы рассказать о них?

— В первую очередь, хотел бы отметить, что за последние годы Федерация футбола Таджикистана смогла существенно повысить свой статус в мировом футбольном сообществе, благодаря эффективной, целенаправленной реализации программ и проектов ФИФА и АФК.

На саммите Международной организации футбола, который прошел в феврале этого года в Дохе, ФИФА отметила, что ФФТ стала первой национальной ассоциацией, которая заключила с ней контракт по реализации программы «Forward».

Данная программа состоится из нескольких проектов. Если говорить о высшей лиге, то в течение трех лет со стороны ФИФА будут выделены средства для развития клубного футбола в стране. В рамках реализации данного проекта ФФТ совместном с Футбольной лигой Таджикистана окажут помощь клубам в виде финансовой поддержки, обеспечения стадионов необходимым оборудованием, оплаты услуг судей, инспекторов и комиссаров игр, которые будут работать на матчах лиги, и другое.

Как было отмечено на последнем заседании Исполкома ФФТ, все клубы, участвующие в высшей лиге страны, будут бесплатно экипированы в спортивную одежду. Для команд уже были приобретены микроавтобусы. Кроме того, клубы высшей лиги по итогам сезона получат призовые бонусы в зависимости от того места, которая команда займет в турнирной таблице. Всего этого раньше не было.

Для укрепления сборных команд, прежде всего, необходимо стабильное обеспечение команд страны, в том числе клубов высшей лиге, в финансовом положении. Поэтому проект «Forward», который реализуется со стороны ФИФА в Таджикистане, является своевременным.

Воплощение лозунга «Сильная лига – сильная сборная» – это задача, которая вполне решаемая. Хотел бы отметить работу Футбольной лиги Таджикистана, которая за последние годы проделала большую работу для развития клубного футбола в стране.

Второй наш проект, который мы реализуем с помощью программы «Forward» ФИФА – это финансирование детско-юношеского футбола в стране. В этом году успешно был проведен пилотный проект Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана – проведение юношеских лиг страны в двух возрастных категориях в два круга с разъездами. Средства, которые были выделены со стороны ФИФА, были направлены на проезд детских команд по регионам, а также оплата услуг арбитров и инспекторов. Кроме того, на средства спонсоров 21 команда, которые участвовали в двух лигах, были экипированы в спортивную одежду.

Другой проект программы «Forward» – финансирование образовательных курсов. Как известно, образование играет очень важную роль в нашей жизни. Это одно из самых ценных приобретений, которое человек может сделать в своей жизни. Исходя из этого, в уходящем году было проведено более 20 различных тренерских курсов для соискателей лицензий «А», «В», «С», курсы по фитнесу, по футзалу, для тренеров вратарей и другие семинары и воркшопы. И все они проходили для участников на безвозмездной основе.

— Как сейчас обстоят дела с футбольной инфраструктурой?

— В любом виде спорта нужно уделять большое внимание инфраструктуре. Потому что невозможно требовать от спортсмена хорошего результата, не создав для этого все условия. Поэтому на данном этапе нужно развивать инфраструктуру.

Вопросы развития футбола в стране всегда были в центре внимания Правительства страны и лично Основателя мира и национального единства, Лидера нации, уважаемого Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. В целях усиления деятельности государственных органов в организации футбола и стремительного роста популяризации футбола в городах и районах страны, Правительство Республики Таджикистан в этом году приняло Программу развития футбола в Таджикистане на 2017-2021 год.

Правительство Таджикистана считает футбол одним из основных секторов социальной политики страны и для его широкого развития и вовлечения населения с целью массовости, принимает решительные шаги. За последние годы было построено много стадионов и спортивных площадок. В этом году во многих микрорайонах Душанбе было сдано в эксплуатацию более 70 спортивных площадок. Кроме того, в следующем году в столице запланировано построить более 90 спортплощадок.

Летом на Центральном стадионе Гиссара, который по итогам года был назван лучшим спортивным объектом страны, было постелено искусственное покрытие нового поколения. Этот стадион уже принимал несколько международных турниров, в том числе финал Кубка АФК. Уже в начале следующего года новое искусственное покрытие будет постелено и на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Также на главной арене столицы будет установлено новое освещение.

Ранее со стороны ФФТ было построено более двадцати мини-полей с искусственным покрытием в городах и районах республики. В прошлом году по программе АФК «AFC President’s Initiatives» в Курган-Тюбе и Дангаре были сданы в эксплуатацию четыре поля с искусственным покрытием для мини-футбола. В этом году по данному проекту было построено четыре мини-футбольных площадок на территории столичного стадиона «Автомобилист», открытие которых запланировано в начале следующего года с участием президента АФК.

При всей той инфраструктуре, которая у нас есть, я считаю, нет современного футбольного стадиона класса «элит». И в будущем планируется построить такую современную спортивную арену в стране.

— Как вы восприняли новость о том, что чемпион Таджикистана в 2019 году может дебютировать в Лиге чемпионов АФК?

— Положительно. Тот факт, что «Истиклол» за последние три года дважды выходил в финал Кубка АФК, говорит о том, что чемпион Таджикистана уже созрел для более серьезного уровня. В футболе нужно всегда стремиться выше.

Отрадно, что и в футзале начиная с этого года наш чемпион получил допуск для участия в Клубном чемпионате Азии. Развиваться и прогрессировать можно только играя с сильными соперниками.

— Что бы вы хотели сказать напоследок?

— В первую очередь, хочу поздравить всех футболистов и тренеров, руководителей клубов и менеджеров, ветеранов и арбитров, специалистов футбола, журналистов и любителей футбола с наступающим Новым, 2018 годом. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые на протяжении всего сезона поддерживали сборные команды Таджикистана.

Считаю, что впереди плодотворный год. Только кропотливый труд принесет эффективные результаты. Желаю всем здоровья, бодрости духа и успехов! Пусть таджикский футбол достигнет новых высот и порадует болельщиков громкими победами. В футболе для достижения результата нужно время. Пожинать плоды мы будем совсем скоро.