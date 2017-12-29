Мы проехали по предпраздничному, вечернему Душанбе и окунулись в атмосферу настоящего Нового года. Пожалуй, в столице такого веселья давно не было.

Душанбе ночью сверкает. Конечно, не весь город, но центр столицы и ближайшие к нему районы украшены световой иллюминацией.

На окраинах все скромнее, например, у входа в парк Дружбы народов ёлка есть, но ее придется поискать в темноте. Ближе к цирку уже все значительно веселее: вокруг каждой ёлки собираются толпы народа, люди танцуют, делают селфи.

- Давно в Душанбе такого не было, праздника не чувствовали, в этом году все по-другому. Дети каждый вечер просят сходить к ёлке, очень им нравится, очень красивая ёлка в этом году, - говорит жительница Душанбе Нигора, которая пришла с семьёй к главной ёлке у здания таджикского парламента.

В толпе народа около главной ёлки гуляет сразу несколько Дедов Морозов.

"Просто вышел, чтобы детей порадовать, как видите настроение у всех хорошее, дети радуются", - признается нам один из Дедов Морозов.

В этом году новогоднюю ёлку в Душанбе начали устанавливать 6 декабря, в прошлые годы она появлялась за несколько дней до праздника. Кроме того, в столице Таджикистана впервые в новогоднюю ночь салют запустят из 5 точек.

Четырёхминутный салют планируется произвести 31 декабря после праздничного мероприятия, которое продлится с 19 до 22 часов на площади Дусти.

Кстати, движение транспорта по центру города в тот день будет перекрыто на 8 часов.