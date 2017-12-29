Иранская «полиция нравов» будет отправлять нарушивших «исламскую нравственность» в учебные классы, а не под суд. Такое заявление сделал глава полицейского управления Тегерана Хусейн Рахими (Hossein Rahimi), сообщает ИА "Фергана"

«Те, кто не соблюдает исламские ценности и проявляет халатность в этом вопросе, больше не будут препровождаться в центры предварительного содержания. Таково решение главы правоохранительных органов Ирана. В отношении этой категории нарушителей больше не будут возбуждаться дела, чтобы впоследствии передавать их в суд. Для них будут организованы учебные классы, где нарушителям будут объяснять необходимость соблюдения исламской нравственности», — сказал Хусейн Рахими.

В этом году, по его словам, уже были организованы 121 подобный класс. В них были доставлены 7900 человек.

Основной массой нарушителей «исламской нравственности» в Иране являются женщины, позволяющие несколько большую открытость в одежде, чем официально принято в стране. Отсутствие платка на голове, рукава, закатанные выше локтя, или открытая часть ноги — причины, из-за которых женщина может привлечь внимание патруля «полиции нравственности» (официальное её наименование — Гаште Иршад (Gasht-e Ershad). Патрули Гаште Иршад, следящие за дресс-кодом женщин, также состоят из женщин, которых сопровождают сотрудники милицейского формирования Басидж либо обычной полиции. Сопровождение необходимо для пресечения возможных конфликтов.

Необходимо отметить, что в последние годы в Иране отношении к нарушителям «исламской нравственности» становится все мягче. Гораздо реже стали происходить доставления в центры предварительного содержания. Обычно патрули обходятся словесным внушением.

За послабления исламского дресс-кода для женщин активно выступают даже иранские мужчины, живущие в крупных городах страны. Например, в социальных сетях время от времени проводятся акции, когда мужчины выкладывают свои фотографии в хиджабах — в знак протеста против обязательного ношения платка для иранок.