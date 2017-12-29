Bloomberg составил рейтинг лучших инвестиций в 2017 году. Составители рейтинга признали, что наибольшую доходность в 2017 году показали криптовалюты, однако не все готовы инвестировать в них. В связи с этим эксперты составили рейтинг «традиционных» активов, вложения в которые принесли в 2017 году инвесторам наибольшую прибыль и наибольшие убытки, сообщает CA-News.

Среди «обычных» валют лидером оказался мозамбикский метикал.

Еще в 2005 году валюта Мозамбика считалась самой слабой в мире (уступив позднее этот «титул» зимбабвийскому доллару), курс которого к американскому доллару за 2017 год вырос на 21%.

Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Сильнее всего по итогам 2017 года обесценился узбекский сум, официальный курс которого рухнул на 60%, то есть более чем вдвое. В начале сентября ЦБ Узбекистана опустил курс национальной валюты сразу с 4210 сумов до 8100 сумов за доллар. Таким образом, самая крупная на данный момент в Узбекистане купюра в 50 тыс. сум (выпущена в обращение летом 2017 года) «стоит» сейчас немногим более $6.

Из фондовых индексов наибольший рост показал украинский UX – он вырос на 80%. Это, как пишет Bloomberg, связано с надеждами инвесторов на восстановление украинской экономики. Существенно выросли также фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%). В то же время снизились фондовые индексы Пакистана (минус 22% за год), Катара (минус 16,5%) и Омана (минус 9%). Резкий рост фондового индекса венесуэльской биржи (+3865%) эксперты Bloomberg учитывать отказались, связав его исключительно с обесцениванием боливара.

Среди людей, предпочитающих вкладываться в сырьевые активы, наибольшую прибыль получили те, кто в начале 2017 года инвестировал в палладий. Стоимость этого металла, применяемого в ювелирном деле и системах контроля выхлопных газов, за год выросла на 54%, с $680 до более чем $1060. На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономике по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов. В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.