Численность населения планеты достигнет 1 января 2018 года 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом выступили 28 декабря специалисты Бюро переписи США, сообщает ТАСС.

Они отмечают в распространенном заявлении, что "по сравнению с 1 января текущего года жителей Земли станет на 78,5 млн человек больше". Прирост составит 1,07%.

Ожидается, что "в январе следующего года каждую секунду на свет будут появляться 4,3 ребенка, умирать 1,8 человека".

Ранее Бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 млрд человек.

В начале XI века на Земле обитали 310 млн человек, в 1900 году - 1,6 млрд человек. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. 7 млрд человек население планеты достигло в 2011 году.

В США 1 января численность населения составит 326,97 млн человек. Это на 2,3 млн больше, чем 1 января уходящего года.

