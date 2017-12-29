АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30-31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

31 декабря в центре Душанбе у главной елки страны состоится новогодний концерт с участием звезд таджикской эстрады. Начало в 19.00. В этот день центральная дорога будет перекрыта с 16.00 до 24.00 часов.

31 декабря - впервые в новогоднюю ночь салют запустят из 5 точек. Четырёхминутный салют планируется произвести после праздничного мероприятия, которое продлится с 19 до 22 часов.

31 декабря - первое представление программы цирка Узбекистана в Госцирке в Душанбе. Начало в 14:00.

30-31 декабря – В Театре оперы и балета им. Садридина Айни состоится самый сказочный и новогодний балет П. И.Чайковского "Щелкунчик". Начало 30 декабря в 17:00 часов, 31 декабря – в 14.00 часов

30-31 декабря в ДРЦ "Аладдин" приглашает на новогоднее представление «Новогоднее чудо произойдёт». Время проведения: в 12:00 и в 16:00 (2 раза в день). Место проведения: ДРЦ "Аладдин" (ТЦ "Душанбе Мол" Ашан)

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 ДЕКАБРЯ

1922 – На I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР.

1962 – Завершено строительство линии электропередачи Головная ГЭС Душанбе

2007 – В Душанбе положено начало строительству первого сервис-центра «Пойтахт».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ДЕКАБРЯ

1930 – В Душанбе начал действовать водопровод.

1936 – Вошла в строй первая очередь Варзобской ГЭС.

1940 – В Душанбе открылось первое профессионально-техническое училище (ныне № 28).

1996 – В Хосдехе (Афганистан) президент РТ Э. Рахмонов и лидер Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури подписали Протокол о прекращении боевых действий в Каратегинской и Тавильдаринской зонах РТ.

2002 – В ходе спецоперации сотрудниками ОВД Кофарнихонского района был убит особо опасный преступник Махмадулло Муллоев по кличке «Санчо», который совершил ряд убийств, грабежей и разбоев.

2011 – В Душанбе был смертельно ранен 24-летний Парвиз Давлатбеков, переодетый в Деда Мороза.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 1 ЯНВАРЯ

1933 – День официального открытия Государственной республиканской библиотеки Таджикистана имени Абдулкасыма Фирдоуси - ныне Национальная библиотека РТ им. А. Фирдавси.

1937 – Открытие первой авиационно-санитарной станции Таджикистана.

1960 – Вышел в свет первый номер газеты «Каротегини Совети».

1991 – Основана парламентская газета Таджикистана «Садои мардум».

2003 – Впервые в республике введены в действие стандарты защиты информации, разработанные на основе приказа «Таджикстандарта» и определяющих параметры качества защищенности информации.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 ДЕКАБРЯ

1917-1986 – родился оперный певец Мулук Бахор.

1927-2003 – родилась журналист Бурниссо Бердиева

1944 – родился доктор исторических наук, заслуженный работник РТ профессор Хайдаршо Пирумшоев.

1958 – родился литературовед Муртазо Зайниддинов

1963 – родилась журналист Рафиева Мавлюда

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ДЕКАБРЯ

1908-1977 – родился ученый-историк, академик АН СССР, директор института востоковедения АН СССР (1956-1977) государственный деятель Герой Таджикистана Бободжон Гафуров.

1923-2007 – родился доктор экономических наук, профессор, государственный деятель Рустамбек Юсуфбеков.

1934 – родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Фотима Гулямова.

1947 – родился доктор филологических наук, профессор Саидкул Сабзаев

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 1 ЯНВАРЯ

1920 - Родился драматург, Заслуженный артист Таджикской ССР Шамси Киямов.

1985 - Родился доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки Таджикской ССР Бахром Измайлович Сирус.

1957 – Родился глава Агентства по контролю за наркотиками при президенте РТ Шерхон Салимзода

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 7-12 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -4+1.

По Хатлонской области- Переменная облачность,, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 мороза, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 14-19 мороза, днем 1-6 мороза, (Дарвазе и Хумраги до 0-5 тепла), по ВГБАО ночью 28-33 мороза (в районе Булункуля до 42-44 мороза), днем 11-16 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 12-17 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 8-13 мороза днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 мороза, днем 14-16 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 9-11 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 мороза, днем 3-5 мороза.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ДЕКАЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, в районе Булункуля 40-42 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/c. Температура: ночью -1+1, днем 9-11 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 10-12 мороза, днем 1-3 мороза.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, в районе Булункуля 40-42 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 0-5 тепла..

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 13-15 тепла..

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла..

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 0-2 мороза.