ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 2 ЯНВАРЯ

1925 – В составе Таджикской АССР Указом ЦИК СССР образована Горно-Бадахшанская область.

1992 – Начались первые занятия в Таджикском высшем военном колледже, ныне Военный институт Министерства Обороны РТ.

2010 – В Ванджском районе произошло разрушительное землетрясение.

2017 - В Душанбе в районе 104-го микрорайона в результате поножовщины между школьниками убиты два подростка.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 2 ЯНВАРЯ

1940 – родилась Народная артистка РТ, главный балетмейстер театра оперы и балета Сталина Азаматова

1942 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Нукра Рахматова.

1946 – Родился поэт Доро Наджот.

1950 – Родился ученый-юрист, экс-министр юстиции Таджикистана Халифабобо Хамидов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 6-11 тепла, в горах ночью 9-14 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью -3+2, днем 7-12 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 мороза, местами до 12-17 мороза, днем -4+1, по ВГБАО ночью 25-30 мороза, в районе Булункуля 40-42 мороза, днем 10-15 мороза.

По районам республиканского подчинения - П Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 12-17 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, местами до 8-13 мороза, днем 0-5 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 13-15 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 13-15 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 мороза, днем 0-2 тепла.