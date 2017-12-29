Согласно поправкам к закону «Об упорядочении традиций и обрядов» введены ограничения в проведение свадеб, обрядов обрезания, и других традиционных мероприятий.

Позади 2017 год. Для жителей Таджикистана эти 12 месяцев выдались непростыми. Было много важных событий – где-то позитивных, где-то не очень.

Мы решили вспомнить несколько из них, на наш взгляд, имевших важное значение для страны, ее жителей.

Узбекистан – Таджикистан. Путь к сближению длиною в 25 лет

11 апреля впервые за 25 последних лет в Душанбинском аэропорту приземлился самолет авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», выполняющий регулярный рейс Ташкент – Душанбе – Ташкент.

Открытие регулярного авиационного сообщения с Узбекистаном послужило хорошим началом так долго ожидаемого налаживания отношений с соседним Узбекистаном. Отношения между двумя братскими народами заметно улучшились по всем направлениям. Важными событиями в уходящем году были проведение выставки промышленных товаров узбекских производителей в Душанбе и подобной выставки таджикских производителей в Ташкенте, принципиальное решение о восстановлении единой энергосистемы Узбекистана и Таджикистана, а также поставок узбекского природного газа в РТ. Способствовали улучшению отношений и дни культуры, проведенные в столицах двух стран с участием деятелей искусства. Много теплых слов было сказано в адрес соседей, когда правительство РУ по поручению президента Шавката Мирзиёева в начале марта направило в нашу страну, пострадавшую от стихийного бедствия, гуманитарную помощь общим весом 60 тонн.

Еще один важный факт – Узбекистан дал понять, что не против строительства соседями Рогунской ГЭС. А ведь именно разногласия по этому вопросу были одной из основных причин ухудшения отношений между странами.

Есть надежда, что в новом году экономическое сотрудничество обеих стран будет и далее расширяться, что приведет к отмене виз, открытию границ и, может даже, решению Узбекистана об инвестировании в целый ряд взаимно перспективных проектов в РТ, например в гидроэнергетике, по аналогии с соглашением, достигнутым между Узбекистаном и Кыргызстаном.

Банк без денег – не банк!

В уходящем году несколько банков Таджикистана, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, окончательно «сели в лужу».

Для капитализации четырех проблемных банков правительство выпустило ценные бумаги на сумму 3 миллиарда 850 миллионов сомони. Однако обещанную поддержку получили только два банка - «Таджиксодиротбанк» (2 млрд 250 млн сомони) и «Агроинвестбанк» (1 млрд 70 млн сомони). Два других – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - помощи так и не дождались, 24 февраля этого года НБТ сообщил об отзыве лицензий у этих банков с последующей их принудительной ликвидацией.

Одновременно начались проверки на предмет незаконной выдачи кредитов и невозврата полученных денег, в ходе которых были привлечены к ответу несколько ответственных сотрудников банков, а также крупные должники. Среди них, например, руководители топливозаправочной компании «Умед-88» и глава текстильной компании «Олими Каримзод».

Из-за кризиса в банках до сих не могут получить свои вклады тысячи людей, еще более 8 тысяч лишились своих мест работы в этих организациях, попав под сокращение.

Танзим шагает по стране

В августе нынешнего года в нижней палате парламента были приняты поправки к закону «Об упорядочении традиций и обрядов».

Поправки коснулись многих обрядов и традиций таджикистанцев.

Так, все обряды похорон и траура должны проводиться без убоя скота и без предложения еды. Строгие ограничения введены и в проведение свадеб, обрядов «хочизиёрат», обрезания, других традиционных мероприятий.

Нарушители будут наказываться большими штрафами, а госчиновников кроме штрафов ждет еще и увольнение.

Танзим коснулся и ношения одежды. Так, например, есть рекомендации каждому госучреждению обзавестись своей «фирменной» формой.

Все эти меры, как утверждают власти, направлены на экономию средств жителей. Но, как показывает практика, нередко слишком рьяные сотрудники «танзима» выходят за рамки своих полномочий, например, забирая котел с пловом у проводившего свадьбу «нарушителя» и отправляя еду в детский дом.

Да будет свет

К большой радости жителей регионов Таджикистана, впервые за долгие годы в республике в осенне-зимний период не был введен энерголимит.

Этот результат был достигнут благодаря последовательной политике правительства по введению новых мощностей гидроэнергетики, угольной и термальной энергии, отмечали власти.

И сегодня, несмотря на конец декабря, свет в дома сельских жителей подается бесперебойно. Лучшего подарка для таджикистанцев на Новый год и не придумаешь.

Брат ты мне или не брат?

Таджикистан за годы своей независимости имел тесные дружественные отношения с Ираном. Однако в последние три года отношения двух стран стали постепенно ухудшаться. Камнем преткновения стала встреча председателя Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири с Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. Напомним, что ПИВТ была признана террористической партией и запрещена в Таджикистане, а сам лидер обвиняется в попытке госпереворота.

Вслед за их встречей МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Ирана в РТ. Таджикистан запретил ввоз иранского продовольствия и товаров "из-за низкого качества", лишил граждан ИРИ возможности упрощенного получения виз на границе в аэропорту, а также прекратил деятельность филиала иранской благотворительной организации "Комитет помощи Имама Хомейни".

В августе нынешнего года по таджикскому телевидению был показан документальный фильм МВД, в котором Иран назывался основным финансистом громких убийств 90-х годов в нашей стране.

Все эти события говорят о том, что в новом году вряд ли наступит потепление в отношениях двух народов, говорящих на одном языке.

Президент – Рустаму Эмомали: Будь ближе к народу

В самом начале 2017 года произошло важное событие на политической арене страны. 12 января указом президента Рустам Эмомали был назначен и.о. председателя города Душанбе. Это событие вызвало широкий резонанс в Таджикистане, и в большей степени потому, что в отставку был отправлен 64-летний Убайдуллаев, занимавший пост градоначальника таджикской столицы с 1998 года – на протяжении 19 лет.

А 11 апреля сын главы государства стал уже полноправным мэром.

Рустам Эмомали с первых дней своей работы на новой должности начал уделять внимание благоустройству города Фото с сайта prezident.tj

Выступая на встрече с активом города, президент отметил, что это решение не было поверхностным: «Прежде чем возглавить столичную мэрию, Рустам Эмомали получил необходимый опыт в серьезных госструктурах. Кроме того, не секрет, что в ходе решения назревших проблем в городе на него не смогут негативно повлиять со стороны».

Глава государства рекомендовал сыну быть ближе к простому народу.

«Наш народ очень доброжелательный, отзывчивый. И ему нужно немногое – постоянный свет, невысокие цены, достойная работа. Обеспечь их этим, и люди будут поддерживать тебя во всем. Будь ближе к народу, встречайся чаще с людьми, и не на помпезных мероприятиях, во дворцах. Иди к ним в их дома, посиди за дастарханом простого рабочего, служащего. Этим ты не только завоюешь их любовь, но и поймешь, как живется простому народу», - сказал глава государства.

Рустам Эмомали с первых дней своей работы на новой должности начал уделять внимание работе пассажирского транспорта, благоустройству города, открыл электронную почту, куда со своими проблемами могут обратиться жители столицы.

Лавины, несущие смерть

Зима 2017 года принесла Таджикистану немало бед. В конце января в результате схода снежных лавин в стране погибли семь человек. Пятеро - на автотрассе Душанбе - Худжанд, двое - в Горно-Бадахшанской автономной области. На этом число жертв зимних осадков не закончилось. 4 февраля на трассу Душанбе - Худжанд сошло более 200 снежных лавин. Сотни автомобилей оказались в снежном плену, погибли девять человек. А 18 февраля лавина унесла жизни троих сотрудников дорожной службы компании Innovative Road Solutions.

Надеемся, что трагические уроки прошлой зимы будут учтены соответствующими ведомствами, но главным образом – гражданами республики, которые выезжают на горные трассы, несмотря на предупреждения и просьбы КЧС оставаться дома, и новых жертв этой зимой удастся избежать.

«Дело антикоррупционеров»

О проблемах коррупции в стране в последние годы говорят везде, но, как правило, по этой статье сажали педагогов и врачей. И вот в конце апреля в республике произошло событие, которого, наверное, не ожидал никто. Сразу 17 сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю оказались за решеткой. А в июле в Верховном суде Таджикистана начался закрытый процесс по «делу антикоррупционеров». Версии, с чем был связан столь громкий арест сотрудников Агентства, были разные, вплоть до «межведомственных войн». Однако глава Антикоррупции Сулаймон Султонзода опроверг эти рассуждения, напомнив, что все арестованные сотрудники к моменту их задержания были уже уволены.

Помимо ареста сотрудников Антикоррупции, в этом году было еще несколько громких задержаний крупных чиновников, среди которых замначальника Главного управления программирования инвестиций и развития регионов Минэкономразвития и торговли, замначальника Управления таможенной службы по Согду, руководители крупных компаний и другие.

Эксперты полагают, что высокое положение задержанных говорит о том, что власти решили всерьез разобраться с проблемой коррупции в стране. Простые люди надеются, что это только начало настоящей борьбы с мздоимством.

«Разбор полетов»

Уходящий год многим запомнился затянувшимся почти на полгода спором авиационных ведомств Таджикистана и России.

Российские власти ограничили полеты «Сомон Эйр» в Россию из-за отказа таджикских авиационных властей предоставить авиакомпании «Ямал» разрешение на полеты в Таджикистан. Затем Минтранс Таджикистана направил уведомление российской стороне, что запретит полеты «Уральских авиалиний» и UTair из Москвы в Душанбе, если Минтранс РФ не снимет запреты.

На «разбор полетов» был вынужден среагировать и президент Таджикистана. На встрече с вице-премьером России Игорем Шуваловым Эмомали Рахмон заявил, что проблемы в авиасообщении бросают тень на репутацию стратегического партнерства России и Таджикистана.

Лишь в мае введенные ограничения на полеты «Сомон Эйр» в Москву были сняты, а Минтранс Таджикистана сообщил, что авиакомпания «Ямал» начнет осуществлять полеты по направлению Душанбе и Худжанд из Жуковского с 1 июля.

Пострадали во всех этих «разборках» в первую очередь наши трудовые мигранты.

В Иди Курбон – на работу

В этом году произошло еще одно событие, вызвавшее неоднозначную реакцию у жителей страны. 26 июня многие таджикистанцы планировали отметить Ид аль-Фитр за праздничным дастарханом. Однако это удалось не всем. Вопреки закону «О праздничных днях», сотрудникам всех государственных ведомств, в том числе больниц, вузов, школ, указали выйти на работу.

Подобная ситуация повторилась и в другой мусульманский праздник, объявленный законом выходным днем – в Иди Курбон, 1 сентября.

А ранее 1 Мая – Международный день солидарности трудящихся, который на протяжении 92 лет отмечался и в Таджикистане, исключили из списка выходных праздничных дней. Официально.

Зато есть другая позитивная новость. Впервые за последние годы в стране уже с начала декабря повсеместно начали устанавливать новогодние ёлки.

Сносы и новостройки

Прошедший год ознаменовался большим размахом сноса в Душанбе старых объектов и строительства новых. Так, исчезли с карты города здания мэрии, нескольких домов по проспекту Рудаки, в том числе и дома с арками, по проспекту Айни. Полностью снесли аттракционы и павильоны в Молодежном парке, знаменитый рынок «Шохмансур». Велика вероятность, что скоро не станет чайханы «Рохат».

В ноябре после реконструкции был открыт столичный парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни Фото Asia-Plus

В свою очередь, в этом году продолжилось возведение новых домов, парков. Так, в ноябре был открыт после реконструкции столичный парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни. За этот год в спальных районах построены десятки спортплощадок, аллей.

Как утверждают власти, в Душанбе в ближайшем будущем будут снесены все старые, ветхие дома. В список исторических и имеющих архитектурную ценность объектов вошли немногие здания.

Мясо или отрава?

В конце ноября президент Таджикистана освободил от должностей директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики, главу Службы ветеринарного контроля Минсельхоза и начальника Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава. И сделал выговоры за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей главному налоговику и начальнику таможни. Оказывается, все это время нам ввозили в больших объемах некачественные, просроченные, вредные продукты, особенно мясо. И никто из соответствующих служб этого «не замечал».

После увольнения основных виновников началась кампания по выявлению вредных продуктов во всех торговых точках страны. Будет ли такой же строгий контроль и в 2018 году или же со временем все вернется на круги своя, мы увидим уже скоро.