Мы ежегодно тратим миллионы на восстановление сел после стихийных бедствий, но не делаем ничего для того, чтобы их предотвратить. Более того, своей жадностью к наживе сами разрушаем землю, на которой живем.

О том, как меркантильные интересы в животноводческом бизнесе стали причиной экологических катастроф в Раштском регионе, «АП» рассказал эксперт по сельскому хозяйству, агроном, Мизроб Амирбеков.

Одним из красивейших уголков Таджикистана является Раштская долина. Кто побывал однажды в Сангворе или Раштском районе, никогда не забудет красоту гор и природных пейзажей. По природно-климатическим условиям некоторые оценивают долину Рашт как райский уголок страны, где растут самые сочные фрукты и превосходный по вкусу картофель.

Стихийные бедствия – бич Раштского района Asia-Plus

Но нужно отметить, что именно потому, что эта долина является такой плодородной, она ежегодно подвергается непрогнозируемым природным катаклизмам, с большим количеством разрушений. Эти разрушения приносят большие экономические и хозяйственные убытки, а население вынуждено жить в постоянном стрессе.

И в большинстве случаев эти стихийные бедствия являются антропогенными, они связаны с результатом деятельности животноводов, которые, зарабатывая на этом бизнесе, допускают нагрузку пастбищ в десятки раз больше, чем это допустимо по нормативам.

Лишь бы заработать

Неправильное пастбищепользование, неправильный выпас животных наблюдается со стороны меркантильных животноводов во всех районах долины. Это уже оказало сильнейшее влияние на пастбища, на их почвенный и растительный покров, ухудшился водно-воздушный режим почвы. На данный момент происходит разрушение верхнего горизонта почвы, смывается плодородный слой на склонах. Это, в свою очередь, привело к снижению продуктивности пастбищ и к их деградации и одновременно к созданию больших очагов стихийных бедствий; особенно разрушительные из них - селевые потоки и оползни.

Необходимо отметить, что система управления, использования пастбищ в регионе основана на разделении пастбищ по категориям: прицельные - для общинного скотоводства, средние и отгонные - для коммерческого скота.

В основном коммерческий скот разводят частные лица, которые используют отгонные пастбища. Согласно существующей традиции в период пастбищепользования долины они пригоняют в Рашт десятки тысяч мелкого рогатого скота и табуны с других регионов республики, особенно с Вахшской и Курган-Тюбинской группы районов.

Коммерческие пастбищепользователи на договорной основе нанимают чабанов, и эти пастухи и табунщики не используют пастбищеоборот, не чередуют выпас и не предоставляют пастбищу отдых, как это положено. В результате разрушается растительный и почвенный покров, разрушается литогенная основа почвы.

Наёмные пастухи и табунщики не имеют экологического образования, они используют пастбища вопреки правилам экологического землепользования в соотношении продуктивной ёмкости к поголовьям скота. Нет над ними и никакого контроля.

Нужны изменения в законодательстве

Следует отметить, что парламент страны в связи с экономическо-социальной важностью пастбищ, разработал и принял закон «О пастбищах» (19 марта 2013 года, №951). Правительство республики разработало Программу развития пастбищ Республики Таджикистан на 2016−2020 годы. С тех пор была проведена определённая работа, например были организованы общества пастбищепользователей, но этого явно недостаточно.

Вопрос совершенствования и оптимизации правовой базы, регулирующей вопросы управления и использования пастбищ, всегда будут насущными и актуальными. Особенно этот вопрос остаётся уязвимым на уровне местной администрации, которая не склонна признавать авторитет и независимость Общества пастбищепользователей, так как согласно закону «О пастбищах» требуется передача существенных полномочий этим обществам.

Стихийные бедствия – бич Раштского района Asia-Plus

На втором этапе необходимо пересмотреть Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Закон «О пастбищах». Необходимо, в первую очередь, сохранить пастбища как государственный земельный запас при джамоатах и организовать их использование в соответствии со строгим учётом поголовья скота. И только на договорной основе с местными джамоатами. При этом важно отменить систему выдачи сертификатов на использование пастбищ частным и юридическим лицам.

При таких изменениях есть шанс, что экологические проблемы региона начнут решаться, снизится риск стихийных бедствий от последствий селевых потоков и оползней до минимума, одновременно снизится степень деградации пастбищ и нормализуется продуктивность животноводства в регионе.

Что еще важно сделать?

Также на сегодня, вопреки требованиям закона «О пастбищах», ни в одном районе региона не организованы комиссии по регулированию использования пастбищ. Не разработаны среднесрочные и годовые планы использования пастбищ, не проводится мониторинг их состояния.

Исходя из этого, необходимо возобновить работу комиссий, проводить системный мониторинг пастбищ, выявить особо деградированные и селеопасные из них и запретить их дальнейшее использование до момента нормализации ситуации в экологическом плане.

Для обеспечения экологически устойчивого землепользования в регионе необходимо ежегодно разрабатывать и реализовывать проекты по созданию хорошей инфраструктуры пастбищ, кашар, скотопрогонных дорог и мостов, обеспечить системы водопоя на отгонных площадях и организовать календарный план управления животноводством в пастбищных условиях.

Одновременно необходимо работать над искоренением меркантильных взглядов в использовании пастбищ и повышением культуры пастбищепользования. Только создание таких условий позволит существенно сократить степень эрозионных и селевых процессов в регионе и обеспечит минимизацию угроз стихийных бедствий.