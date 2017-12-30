Президент Таджикистана Эмомали Рахмон накануне подписал указ об объявлении 2018 года «Годом развития туризма и народных ремесел».

Указ подписан в соответствии со статьей 69 Конституции РТ, в целях развития туризма, возрождения и поддержки народных ремесел, - сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно указу, Исполнительному аппарату президента страны поручено в течение месяца подготовить и представить на утверждение план мероприятий по выполнению настоящего указа.

Инициатива об объявлении 2018 года Годом развития туризма прозвучала в ежегодном Послании президента парламенту страны 22 декабря.