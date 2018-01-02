На границе с Кыргызстаном в канун Нового года пограничниками погранотряда «Мургаб» задержан 22-летний житель Мургабского района ГБАО Кушбай Мамбедкулов.

«Он в тайнике своей автомашины марки «Тойота Ландкрузер» попытался ввезти в страну свыше 600 кг пиротехники», - сообщил «АП» начальник пресс-центра Погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугходжаев.

По его словам, еще 100 кг пиротехники было изъято на границе Согдийской области с Кыргызстаном, на территории, контролируемой пограничным отрядом «Деваштич».

Напомним, решением правительства Таджикистана, с конца 2008 года ввоз в страну и реализация пиротехнических изделий строго запрещены.

Согласно статье 199 прим 1 УК Таджикистана, за незаконный ввоз на территорию республики, производство, хранение, сбыт, передачу в собственность другому лицу и использование пиротехнических материалов наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот показателей для расчётов (от 10 тыс. до 25 тыс. сомони) либо лишением свободы сроком от одного года до двух лет.