Полузащитник национальной сборной Таджикистана по футболу, 27-летний капитан душанбинского «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев продолжит свою карьеру в чемпионате Индонезии.

Вслед за двумя игроками «Истиклола» Нуриддином Давроновым («Мадура Юнайтед») и Манучехром Джалиловым («Шривиджая») в чемпионат Индонезии перебрался и капитан «Истиклола» Фатхулло Фатхуллоев, сообщается на официальном сайте ФФТ.

Фатхуллоев, который в этом году был признан лучшим футболистом страны, 30 декабря заключил контракт с клубом «Персела Ламонган».

Новый клуб Фатхуллоева в чемпионате Индонезии-2017 занял 14-е место среди 18 команд.

Сезон в индонезийском чемпионате стартует в конце февраля.

В составе душанбинского клуба «Истиклола» Фатхуллоев выступал с 2009 года и за это время шесть раз становился чемпионом Таджикистана.