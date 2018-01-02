Полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и одноразовая посуда в последние десятилетия используются повсеместно. Это удобно, но есть и другая сторона медали – куда их деть после использования?

Экологи бьют тревогу…

Жители душанбинского микрорайона, расположенного на 9-м км, оказались соседями расширяющего свои границы мусорного полигона. Каждый день сюда прибывают большегрузные мусоровозы с бытовыми отходами разной степени опасности.

Кроме органических отходов сюда в большом количестве вываливаются полиэтиленовые пакеты, одноразовая пластиковая посуда, баклажки и прочее. Многое из этого собирается местными завсегдатаями.

- Пластиковые бутылки, пакеты выбрасываются тысячами, - говорит местный житель столичной махалли Мирзобек - Абдусалом Саидов. - Бомжи перелопачивают мусор, находят нужные предметы для последующей продажи.

Абдулло - сборщик пластикового мусора, здесь он подрабатывает уже три года.

- В среднем в день набирается 2-3 мешка пакетов, ну и 3-5 мешков пластиковых бутылок. Сдаю их дешево. Один килограмм бутылок - 40 дирамов ($0,04), а за килограмм пакетов дают от 70 дирамов до 1,5 сомони ($0,06−0,11). Мы сдаем все это в цех по производству полиэтиленовых пакетов. Это через главную дорогу. Там раньше работали китайцы, сейчас наши, местные ребята, - говорит Абдулло.

Цех расположен на территории ООО «Транс-сиб», раньше здесь была спецавтобаза.

- Пройдите всю территорию, увидите дымящую трубу, вот там и цех, он работает уже более десяти лет. Раньше работали китайцы со своим оборудованием. Они завезли оборудование, производили пакеты. Четыре года назад они продали все местным ребятам. Сейчас цех возглавляет Сафарали. Но его нет, он приезжает по вечерам, - говорит охранник территории.

По данным ГУП «ЖКХ», ежегодно в Таджикистане образуется более 2 млн тонн твердых бытовых отходов, без учёта отходов, образующихся в сельской местности.

По словам женщины, которая работала в этом цеху, весь пластиковый мусор, собираемый на свалках, доставляется сюда грузовиками.

- Все это измельчается, затем расплавляется и заливается в формы. После того как пластиковый куб остывает, его закладывают в оборудование, и из него уже делают полиэтиленовые пакеты. При достаточном количестве сырья в среднем можно выпустить более 2-3 тысяч пакетов. Мы делаем только черные пакеты и мешки различного размера, их скупают предприниматели и реализуют на рынке. Пачка (50 штук) у нас стоит 2-3 сомони, на рынке - уже от пяти сомони и выше, в зависимости от размера.

Абдулло, сборщик пластикового мусора. Один килограмм пластиковых бутылок стоит 40 дирам ($0,04) Asia-Plus

По словам собеседницы, в Душанбе есть еще два других таких цеха - в районе Политехникума и в 103-м микрорайоне.

История вопроса

- Только за последние 10 лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за все предыдущее столетие, - говорит эколог Саид Акбаров. - Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и различные емкости - самые распространенные виды пластикового мусора, который мы "производим" каждый день. Лишь пять процентов от его объема в конечном итоге подвергается переработке и используется повторно.

По словам специалиста экологической организации «Маленькая Земля» эколога Тимура Идрисова, пластиковые пакеты очень вредны.

- Ежегодно в мире из нефтепродуктов производятся триллионы пластиковых пакетов. Но они недолговечны, быстро портятся и зачастую оказываются на свалке (или просто выбрасываются на улицу) в тот же день, когда были куплены. Во многих городах они попадают в канализацию и водотоки, забивая их и вызывая аварийные ситуации. Пластиковые пакеты убивают животных, которые проглатывают их или запутываются в них. Более того, пластик не разлагается в природе несколько сотен лет. А проблема загрязнение Мирового океана пластиком стала настолько серьезной, что ее приходится решать на международном уровне. В Таджикистане этот вопрос не контролируется. Практически все пластиковые пакеты выбрасываются либо в мусорные ящики, либо в окружающую среду, - говорит Идрисов.

Саид Акбаров отмечает, что заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания пластика и отравления им.

В республике насчитывается около 69 мусорных свалок/полигонов ТБО, из которых 5 являются управляемыми, остальные 63 - стихийные. Общая территория земель под свалки составляет около 300 га.

Начальник отдела госконтроля по использованию земель и обращения с отходами Комитета по охране окружающей среды РТ Максатулло Мардонов говорит, что до 1990 года раздельный сбор отходов имел приоритетный характер. Заготовительными предприятиями Госснаба и Таджикпотребсоюза из 22 видов перерабатываемых отходов производились товары народного потребления. В 1986 году была разработана госпрограмма по использованию вторичных ресурсов, с капвложениями в строительство и реконструкцию инфраструктуры по переработке отходов. После 1992 года такая заготовительная практика прекратилась, и вся система пришла в упадок, говорит он.

Мусорная арифметика

Точной цифры производства воды, пива и безалкогольных напитков нам выяснить не удалось. Производители скрывают это как коммерческую тайну.

По словам специалистов, большое производство, скажем, безалкогольных напитков выпускает в среднем 10 тысяч единиц продукции в пластиковых бутылках, среднее предприятие - вполовину меньше, а маленький цех, которых в Таджикистане не менее десятка, - в среднем две тысячи бутылок различного объема.

Так, если взять три предприятия различной мощности (17 тыс.), то они в месяц (24 рабочих дня) выпускают 408 тысяч единиц продукции в баклажках и, соответственно, в год около 5 млн единиц продукции в баклажках.

Три предприятия по производству пакетов в месяц при ежедневном производстве 2 тыс. пакетов выпускают в месяц 144 тыс. и, соответственно, в год более 1,5 млн пакетов.

Если умножить эти цифры на все предприятия по выпуску баклажек и пакетов и добавить сюда ввозимые товары в пластиковых емкостях и упаковках, получается внушительная цифра.

- Проблему загрязнения природы пластиковыми отходами больше нельзя замалчивать или игнорировать. Именно поэтому «Маленькая Земля» приняла решение инициировать открытое обращение в Комитет охраны окружающей среды с просьбой обратить внимание на этот вопрос и предпринять первые шаги для постепенного ограничения использования пластиковых пакетов, - говорит Тимур Идрисов.

Есть ли «зеленая» альтернатива?

В мире более 30 стран уже полностью или частично запретили использование пластиковых пакетов на своей территории. Еще в десятке стран пластиковые пакеты облагаются специальным налогом.

Экологические общественные организации Таджикистана призывают власти разработать и принять соответствующий закон о запрете их использования либо инициировать поправки к существующему законодательству о введении спецналога на полиэтиленовые пакеты.

По данным ГУП «ЖКХ», доступ к услугам централизованного сбора и вывоза ТБО имеют 85,6% населения городов, 67,3% поселков и 3,6% сельской местности.

- Мы считаем, что это позволит остановить бесконтрольное загрязнение городов и поселков Таджикистана пластиком, сохранит деньги налогоплательщиков и сделает нашу окружающую среду здоровее, - говорит Идрисов. - Опыт разных стран и городов показывает, что переход на «зеленые» альтернативы (многоразовые матерчатые и другие сумки, авоськи, бумажные пакеты, биоразлагаемые пакеты) не только возможен, но и экономически выгоден. Коммунальные службы значительно сокращают свои расходы, связанные с уборкой территорий, извлечением пластиковых пакетов из водостоков и т.д. Уменьшается загрязнение окружающей среды. Городские и сельские улицы становятся чище и привлекательнее. Обычным потребителям придется приобрести многоразовые сумки, но их стоимость быстро окупится их постоянным использованием.

Правовые коллизии

По мнению экспертов, крайне низкий уровень утилизации твердых бытовых отходов в Таджикистане связан с отсутствием правовых и экономических стимулов и развитой инфраструктуры по их сбору и методов утилизации.

Мусоросортировочный комплекс в Смоленске РФ Фото с сайта 1-smol.ru

- Отдельные виды отходов сдаются в пункты приёма. Такие специализированные пункты созданы небольшими частными предприятиями. Переработка отходов на них производится, как правило, кустарными методами, без соблюдения как экологических, так и санитарных норм. Государственное регулирование в этой области на должном уровне также практически не ведётся, - говорит Максатулло Мардонов.

По его словам, в принятом в 2011 году Законе «Об экологической информации» не предусмотрены положения об отходах как объекте отношений для формирования экологической информации. А в Законе «Об экологическом мониторинге» предусмотрено ведение мониторинга при обращении только с опасными отходами, но при этом не прописаны условия и механизмы ведения мониторинга.

По мнению эксперта, эти законы требуют дополнений.

Советы от «Маленькой Земли»:

- Заведите себе многоразовую сумку для покупок. Ее всегда можно носить с собой, ведь она не занимает много места.

- Сознательно отказывайтесь от товаров в упаковке. Крупы, молоко и многое другое можно покупать в стеклянных или жестяных банках и бутылках, как это делали до появления пластиковых упаковок.

- Выбрасывайте мусор не в полиэтиленовых мешках, а выносите его в ведре.

- Старайтесь не покупать дешевых одноразовых пластиковых товаров (станков для бритья, инструментов и проч.), которые после использования вы сразу выбросите. Покупайте качественные и долговечные вещи!

- Не берите с собой на пикник или в поход одноразовую пластиковую посуду. Настоящие путешественники всегда имеют при себе походный набор посуды, например из алюминия.

- Избегайте покупать воду в пластиковых бутылках. Заведите себе многоразовую бутылку, которую всегда можно наполнить чистой водой самому.

- Не покупайте своим детям дешевых пластиковых игрушек - помимо того, что они некачественные, они еще могут содержать довольно опасные для здоровья химикаты и тяжелые металлы.

- Используйте вторично пластиковые отходы. Например, из пластиковых бутылок и тары можно сделать горшок для цветов или кормушку для птиц.

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