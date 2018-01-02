Очередные итоговые пресс-конференции министерств и ведомств страны стартуют в стране 22 января. Руководители министерств и ведомств республики отчитаются перед журналистами о проделанной в 2017 году работе.

Так, в понедельник, 22 января первыми о своей работе перед СМИ отчитаются руководители министерства экономического развития и торговли, торгово-промышленной палаты и Омбудсмен Таджикистана.

На 23 января по составленному графику исполнительного аппарата президента страны перед журналистами отчитаются руководство МИД Таджикистана.

Пресс-конференции государственных чиновников Таджикистана продлятся до 16 февраля.

Напомним, что впервые распоряжение главы государства о проведении квартальных пресс-конференций было издано 4 марта 2005 года в целях обеспечения прозрачности деятельности министерств и ведомств, а также доступа СМИ к официальным источникам информации.

Однако к данному распоряжению президента в сентябре 2011 года были внесены коррективы, согласно которым руководители министерств и ведомств страны должны встречаться с представителями СМИ один раз в полгода. В распоряжении отмечалось, что, в случае необходимости, главы министерств и ведомств республики могут проводить пресс-конференции несколько раз в течение одного месяца.

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