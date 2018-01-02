Страна: Франция, Люксембург
Жанр: мультфильм, семейный
Режиссер: Арно Бурон, Антун Крингс
Актеры: Райан Николлс
Премьера в Душанбе: 4 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»
Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801.
Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…
Авторизуйтесь, пожалуйста