Страна: Франция, Люксембург

Жанр: мультфильм, семейный

Режиссер: Арно Бурон, Антун Крингс

Актеры: Райан Николлс

Премьера в Душанбе: 4 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…