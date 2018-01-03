Имам-хатиб соборной мечети джамоата Хакими района Нурабад (бывший Камсомолабад) Абдусаттор Юсупов обвиняет Иран в гибели 150 тысяч граждан Таджикистана.

Имам в своей статье, которая размещена на официальном сайте Комитета по делам религии, упорядочению национальных традиций и обрядов при правительстве республики, заявляет, что гражданская война в Таджикистане разгорелась именно по инициативе и при финансовой поддержке Ирана. На той войне, по словам имама, погибли 150 тысяч граждан Таджикистана.

Имам-хатиб также призывает народ Таджикистана к политической бдительности, «сплотиться вокруг лидера нации – президента Таджикистана Эмомали Рахмона».

Он подчеркивает, что и сегодня Иран поддерживает решением суда запрещенную в Таджикистане, как террористическую организацию, Партию исламского возрождения Таджикистана.

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