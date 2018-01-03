Старшей дочери президента Таджикистана сегодня, 3 января, исполняется 40 лет. Согласно нормам законов Таджикистана, глава исполнительного аппарата президента Рахмон Озода Эмомали сегодня отметит свой день рождения только в семейном кругу.

Напомним, согласно нормам статьи 8 Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов», дни рождения в стране должны отмечаться только в семейном кругу.

Более того, согласно принятым в стране в конце августа прошлого года изменениям и дополнениям в статью 481 Кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан, для должностных лиц и юридических лиц усилена ответственность за несоблюдение требований законодательства об упорядочении традиций, торжеств и обрядов.

Так, размер штрафа в отношении должностных лиц был повышен с 250-270 показателей для расчётов (25-26 тысяч сомони) до 700 показателей (35 тысяч сомони).

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Рахмон Озода Эмомали родилась 3 января 1978 года. Имеет высшее образование, кандидат юридических наук. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. Владеет русским и английским языками. Замужем, имеет 5 детей.

1995-2000 гг. – студентка Таджикского национального университета, г. Душанбе;

2004-2006 гг. – студентка Джорджтаунского и Мэрилендского университетов (отделение изучения языков), гг. Вашингтон и Колледж-Парк;

2005-2007 гг. – атташе по культуре и образованию Посольства Республики Таджикистан в Соединенных Штатах Америки, г. Вашингтон;

2007-2009 гг. – начальник Консульского Управления Министерства иностранных дел Республики Таджикистан, г. Душанбе;

2009-2014 гг. – заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан, г. Душанбе;

С 15 мая 2014 года – первый заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан, г. Душанбе.

27 января 2016 года Указом Эмомали Рахмона назначена главой исполнительного аппарата президента.

В конце мая 2016 года избрана сенатором Таджикистана от столицы республики.

26 мая 2017 года Эмомали Рахмон подписал указ о присвоении своей старшей дочери классного чина Государственного советника юстиции РТ.

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