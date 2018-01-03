Президент США Дональд Трамп в ответ на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил народу КНДР проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она "больше, и она работает". Об этом хозяин Белого дома написал во вторник в своем Twitter., сообщает ТАСС.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе". Может кто-то из его истощенного и голодающего режима объяснить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она куда больше, сильнее, чем его, и моя кнопка работает!" - написал американский лидер.

В новогоднем обращении к народу Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе, а также что "США не смогут начать войну" против КНДР. Он также подчеркнул, что "вся территория США окажется в зоне поражения" в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара.