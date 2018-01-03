Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия, сообщили "АП" в городской прокуратуре.

Источник отметил, что экспертиза уточнила причину отравления восьмерых и смерти еще четырех жителей Худжанда: это нитрит натрия, который использовали во время приготовления новогоднего плова.

Все поступившие с признаками отравления в больницы города люди уже выписаны, их состояние удовлетворительное, им больше ничего не угрожает, отметил источник.

Среди погибших – 57-летний Маруф Алиев, 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов, 56-летний Носир Тоиров.

Все отравившиеся были жителями одного дома, расположенного в 19 микрорайоне города, которые решили отметить наступление Нового года общим пловом во дворе дома.

В прокуратуре отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.

Ранее сообщалось, что отравление произошло из-за использования нитрата натрия (селитра). Но как выяснилось позже, это была пищевая добавка Е250 - нитрит натрия.

Между тем, одна жительница города Худжанда, которая не захотела называть свое имя, сообщила "АП", что сейчас почти во всех точках общепита города Худжанда используют нитрит натрия для придания вкуса и цвета готовой продукции, а также при готовлении плова - чтобы был красным и красивым.

«Эту добавку продают как соль на рынках, там же, где продают различные приправы, а завозят ее из Китая», - отметила она.

В прокуратуре Худжанда также отметили, что продажа нитрита натрия в стране не запрещена.

Нитрит натрия в основном широко используют при производстве продуктов, в частности, для придания красного цвета колбасным изделиям.

«Но, следует отметить, что на 100 кг мяса можно добавлять всего лишь 5 граммов нитрита натрия. Если не рассчитать, можно получить отравление», - добавили в прокуратуре.

Справка из "Википедии":