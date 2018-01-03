Судебно-медицинская экспертиза показала, что четверо жителей 19-го микрорайона города Худжанда скончались в результате отравления нитратом натрия, сообщили "АП" в городской прокуратуре.
Источник отметил, что экспертиза уточнила причину отравления восьмерых и смерти еще четырех жителей Худжанда: это нитрит натрия, который использовали во время приготовления новогоднего плова.
Все поступившие с признаками отравления в больницы города люди уже выписаны, их состояние удовлетворительное, им больше ничего не угрожает, отметил источник.
Среди погибших – 57-летний Маруф Алиев, 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов, 56-летний Носир Тоиров.
Все отравившиеся были жителями одного дома, расположенного в 19 микрорайоне города, которые решили отметить наступление Нового года общим пловом во дворе дома.
В прокуратуре отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 108, ч.2 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.
Ранее сообщалось, что отравление произошло из-за использования нитрата натрия (селитра). Но как выяснилось позже, это была пищевая добавка Е250 - нитрит натрия.
Между тем, одна жительница города Худжанда, которая не захотела называть свое имя, сообщила "АП", что сейчас почти во всех точках общепита города Худжанда используют нитрит натрия для придания вкуса и цвета готовой продукции, а также при готовлении плова - чтобы был красным и красивым.
«Эту добавку продают как соль на рынках, там же, где продают различные приправы, а завозят ее из Китая», - отметила она.
В прокуратуре Худжанда также отметили, что продажа нитрита натрия в стране не запрещена.
Нитрит натрия в основном широко используют при производстве продуктов, в частности, для придания красного цвета колбасным изделиям.
«Но, следует отметить, что на 100 кг мяса можно добавлять всего лишь 5 граммов нитрита натрия. Если не рассчитать, можно получить отравление», - добавили в прокуратуре.
Справка из "Википедии":
- Нитрит натрия используется как улучшитель окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы. Пищевая добавка E250.
- Как пищевая добавка применяется в пищевой промышленности в двух целях: как антиокислитель и как антибактериальный агент, препятствующий росту Clostridium botulinum — возбудителя ботулизма, — тяжёлой пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризуемой поражением нервной системы.
- Вступая во взаимодействие с миоглобином (белком мяса), придаёт мясным продуктам характерный розоватый цвет.[4]
- В Евросоюзе продажа для пищевых применений разрешена только в смеси с пищевой солью, с содержанием нитрита около 0,6 %, чтобы уменьшить риск превышения суточных норм.[5] C 2013 года сходные правила действуют в России.
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Химик5 часов назад
Нитрит натрия(натрий азотистокислый),- NaNO2, используется как улучшитель окраски и консервант в пищевой промышленности в изделиях из мяса и рыбы.Пищевая добавка E250. Очищенный нитрит натрия представляет собой белый или слегка желтоватый кристаллический порошок. Хорошо растворим в воде и гигроскопичен. На воздухе медленно доокисляется до нитрата натрия NaNO3. Является сильным восстановителем.
Нитрит натрия NaNO2 является солью азотистой кислоты и получается обычно из окислов азота по реакции:
В химическим синтезе - Нитрит натрия применяется для образования диазо-аминных соединений. Эти соединения применяются в синтезе как источник аминогрупп при реакциях с «ядром» соединения, за счет относительно более легкого отделения азотных групп N2.
NO + NO2 + 2NaOH = 2NaNO2 + Н2О
В лабораторных условиях нитрит натрия также используется для деактивации избытка азида! натрия[1][2]
2 NaN3 + 2 HNO2 → 3 N2 + 2 NO + 2 NaOH
2 NaNO2 + H2SO4 → 2 HNO2 + Na2SO4
Как пищевая добавка, применяется в пищевой промышленности как антибактериальный агент препятствующий росту Clostridium botulinum — возбудителя ботулизма, — тяжелой пищевой интоксикации, вызываемой ботулиническим токсином и характеризуемой поражением нервной системы.
В Евросоюзе может применяться только как добавка к соли не более 0.6 %.
В Медицина и биология - Нитрит натрия также используется в медицине и ветеринарии как сосудорасширяющее, бронхолитическое (расширяет бронхи), снимает спазмы кишечника, используется как слабительное, а также как антидот при отравлении цианидами. Нитрит натрия считается ответственным за повышенную возбудимость нервной системы у детей.
Проводятся исследования по применению его при серповидной анемии, отравлении цианидами, сердечными приступами и ишемией сердца, аневризмами головного мозга и лёгочной гипертензии у детей.
Особенности обращения, биологическое действие - Образование канцерогена N-нитрозамина при реакции нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве, что означает потенциальную возможность образования раковых изменений при употреблении продуктов проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия.
Человек употреблением подобных продуктов может заболеть раком кишечника и хронической обструктивной болезнью лёгких.Нитриты в высокой концентрации, могут привести к отравлению и даже смерти. Поступая из кишечника в кровь, нитриты связывают гемоглобин и не дают присоединяться кислороду. Это вызывает гипоксию (кислородное голодание) организма. Известны случаи тяжёлого группового отравления колбасой, которая ошибочно содержала очень высокие дозы нитрита натрия. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме.
Запомните! Чтобы уменьшить вредоносность действия нитрита натрия и обеспечить его максимальный вывод из организма, ешьте колбасу вместе с овощами. Это предотвратит превращение нитритов в нитрозамины.
Читатель 10 часов назад
Что то вот не помню, чтобы где то слышала про нитрат натрия в совмещении с пловом. Ну прям вот никогда не слышала, и это очень удивительно, если этот нитрат так часто используют. А из уст в уст у нас передается всё очень с удовольствием и зитрости тоже. Может в народе он как то по другому называется?
Яков Горин, бывший житеьь Ходжента10 часов назад
Всем дуракам в Таджикистане!
Вам надо туризм развивать, а вы всякие опыты с нитритами проводите.....вы что дураки?!
Как вы собираетесь экономику поднимать, детей своих кормить?! Не уж-то опять за счёт трудовой миграции, тяжких трудов, баснословных оплат за патент и другие свидетельства?! Извините, таким раньше я свой Таджикистан не знал! Эврика господа тупые! Одумайтесь вы живёте в 21 веке, что вы со своим народом делаете?! Жалко, но учесть ждёт не хорошая!
Никто Яков Горин, бывший житеьь Ходжента5 часов назад
Пожалуйста ! Неделайте поспешных выводов .
ГУЛОМИ УРУС Яков Горин, бывший житеьь Ходжента6 часов назад
Науку и технику развивать как японцы,меньше плова кушать!
DON Яков Горин, бывший житеьь Ходжента7 часов назад
Ты называешь дураками «СВОИХ», за одно считая себя таджиком. Но смею тебе напомнить, что дураки являются частью общества любых народов, где бы они географически не находились. ТЫ доказал моё мнение своим убогим комментарием. Так что перед тем как обзывать мой народ, понюхай свою портянку!!!
Заткнуть дураку глотку - невежливо, но позволить ему продолжать - просто жестоко.
©Бенджамин Франклин
Vera10 часов назад
Нитрат натрия и нитрит натрия. Это одно и то же? Вы то нитрат пишите, то нитрит. Можно же было с химиками проконсультироваться.
said Vera5 часов назад
А нафига консультироваться с кем-то? Читатели поправят и отредактируют.