Снега в столице не будет до середины января.

В Таджикистан уже завтра, 4 января, придет похолодание: столбик термометра к примеру в столице упадет на 10 градусов. По прогнозам метеорологов, во всех регионах республики и в столице, в том числе, пройдет дождь, но снега по-прежнему в Душанбе не будет. Он выпадет лишь в горах, сообщили «АП» в Агентстве по метеорологии.

4 января в республике ожидается усиление ветра, резкое понижение температуры воздуха.

Так, по данным ведомства, на севере страны 4 января будет облачно, пойдет дождь, в горных районах - снег. Температура днем составит до трех градусов тепла.

На юге страны, в Хатлонской области, в долинах пройдет дождь, а в предгорных районах выпадет снег. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 3-8 тепла.

В Горном Бадахшане также дождь, местами с переходом в снег. По Западу ГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4, по Востоку - ночью 19-24 мороза (в Булункуле 34-36 мороза), днем 6-11 градусов ниже нуля (в Булункуле 17-19 мороза).

По районам республиканского подчинения также местами осадки, температура днем местами до -2+3, а ночью - 8-13 мороза.

В Душанбе в четверг будет облачно, днем дождь. Температура ночью упадет до нуля, а днем составит 8-10 тепла. Сегодня в столице Таджикистана, как впрочем и в последние недели, температура воздуха прогрелась до 17 градусов тепла.

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