Завершился 2017 год. Пришло время подводить итоги прошлого года и как правило вспомнить какими начинаниями и изменениями, какими победами и успехами он запомнился.

С уверенностью можно сказать, что для Банка Эсхата 2017 год стал периодом новых побед и достижений. Он принес нам определенные позитивные результаты. Мы по-прежнему остаемся одним из передовых банков страны.

В 2017 году, согласно своей стратегии, мы внедрили инновационные услуги, сотрудничали с международными организациями в рамках социально-экономических проектов. Стали обладателями новых и очередных наград и достижений. Получили золотую премию «Бренд года», заняли первое место в первом международном финансовом конкурсе «SUPER MANAGER -2017", организованный платежной системой CONTACT. В очередной раз получили награду в номинации «Самый лучший Банк-Эмитент в Таджикистане» по программе «Торговое Финансирование» (ЕБРР). Первыми на фондовом рынке Таджикистана стартовали в выпуске корпоративных облигаций. Расширили границы партнерства подписав соглашение с узбекским Акционерным Коммерческим Банком «Асака» об открытии корреспондентского счета, а также подписали двухстороннее соглашение с Union Pay International о внедрении инновационных продуктов.

Одним из последних и весомых достижений можно назвать присвоенный Банку Эсхата рейтинг. В декабре 2017 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service установило прогноз по рейтингу Банка Эсхата как "стабильный" и подтвердило Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте на уровне "B2". Это означает, что Банк Эсхата стабильно движется вперед и в Новом Году будет вести к успеху каждого клиента и партнера!

Уголок наших наград и достижений пополнился и за счет спортивных побед, а наш сотрудник получил звание лучшего тренера первой лиги Таджикистана сезона-2017 по версии ФФТ.

2017 год отличился разнообразием проводимых акций, интересных предложений и новых инновационных возможностей для клиентов. В результате банк добился своих стратегических целей, а наши клиенты воспользовались качественными продуктами и получили возможность выигрыша ценных призов.

Особое внимание было уделено развитию розничного бизнеса, что является одной из пяти наших стратегических задач. Банк Эсхата продолжит развивать данное направление в 2018 году, в рамках которого предоставит клиентам новые выгодные продукты и возможности.

Конечно же все успехи и достижения Банка Эсхата являются невозможными без Вашего участия, наши уважаемые клиенты и партнеры. Достижения банка – это наш совместный успех!

Пусть в новом году процветает Ваш бизнес, растут Ваши доходы, реализуются Ваши планы и стратегические задачи. От всей души желаем здоровья и семейного благополучия, от которых напрямую зависит Ваш позитивный настрой и движение вперед!