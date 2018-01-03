Таджикистан вошел в двадцатку лучших для приключенческого туризма стран мира, составленную международной организацией British Backpacker Society.

Наиболее привлекательными для приключенческого туризма посчитали Пакистан, Россия, Индия, Турция и Кыргызстан - он расположился на пятом месте.

Таджикистан в рейтинге соседствует с Ливаном и Китаем, и занимает седьмую строчку рейтинга. Кстати, сосдений Узбекистан занял 19 строчку списка.

Далее расположены: Грузия, Уганда, Босния и Герцеговина, Иордания, Ирак, Демократическая республика Конго, Алжир, Черногория, Египет, Руанда, Косово.

Международная организация British Backpacker Society является туристическим сообществом, которое нацелено на изучение малоизвестных стран.

