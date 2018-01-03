АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 ЯНВАРЯ 2018

- В Душанбе продолжаются гастроли узбекского цирка. Начало в 14:00 и в 16:00. Стоимость билетов от 20 до 50 сомони.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 ЯНВАРЯ

1963 – Основан город Кайраккум (ныне Гулистон).

1964 – На душанбинском заводе холодильников изготовлен первый образец холодильника «Памир».

2007 – В Душанбе впервые после распада СССР начала выходить газета «Комсомольская правда».

2011 – В результате спецоперации в Раште в кишлаке Руноб убит Аловуддин Давлатов, более известный как Али Бедаки, и 7 его сообщников.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 3-8 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области - Облачно, местами в долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 6-11 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 8-13 мороза, днем -1+4, по ВГБАО ночью 19-24 мороза (в Булункуле 34-36 мороза), днем 6-11 мороза (в Булункуле 17-19 мороза).

По районам республиканского подчинения - Облачно, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 8-13 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, местами до 8-13 мороза, днем -2+3..

По городу Душанбе - Облачно, ночью и утром осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 4-6 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, временами дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 9-11 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем -1+1.