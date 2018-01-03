Представители Северной и Южной Кореи поговорили по телефону впервые за несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg, на который ссылаются Ведомости.

Разговор длился 20 минут. Стороны обсуждали технические детали будущего телефонного звонка, который может состояться чуть позже. Кроме того, Южная Корея предложила провести встречу в приграничной деревне Пханмунджон 9 января.

В своем новогоднем поздравлении 1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности начать переговоры с Сеулом. «Зимние Игры, которые пройдут в Южной Корее, станут хорошим событием для страны», — говорил он. При этом северокорейский лидер вновь отмечал, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.

В Южной Корее ответили на это предложением провести переговоры на высоком уровне в Пханмунджоме.



Все это происходило на фоне очередных споров между КНДР и США, во время которых Дональд Трамп предупредил Ким Чен Ына, что «ядерная кнопка у него всегда под рукой».



Одновременно с критикой позиции Вашингтона по ситуации на Корейском полуострове выступил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров. Агентству «Интерфакс» он указал, что американцы не воспользовались мораторием КНДР​ на проведение ракетно-ядерных испытаний для налаживания диалога с Пхеньяном. «К сожалению, американская сторона не увидела в этом протянутой руки, а увидела что-то другое и, наоборот, ответила на это усилением давления, прежде всего военного», — отметил он.