Наверное, каждая семья в регионе украшала свой новогодний стол фруктами. Ананасы и авокадо – это, конечно, экзотично и красиво, но многие выбирают яблоки. Ведь Центральная Азия – родина яблок, а их прародительница – яблоня Сиверса. Однако культурные сорта очень уязвимы перед происходящими климатическими изменениями. К сожалению, пока за сохранение яблочного наследия борется только небольшая группа энтузиастов.



Партнёр «Открытой Азии онлайн» – экопроект «Ливень» – рассказывает, почему мы все должны помнить, что яблоки – общее достояние, а их сохранение – в интересах абсолютно каждого из нас.

Вы замечали, как часто яблоко используется в литературе в качестве символа выбора между запретом и свободой, добром и злом, раздором и здоровьем, жизнью и смертью? Достаточно вспомнить библейский сюжет про Еву и змея-искусителя, древнегреческую мифологию, восточные сказки «Тысяча и одна ночь», английские баллады о метком стрелке Робин Гуде, русскую народную сказку о молодильных яблоках, сказку Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях. Все эти сюжеты, получившие описание в истории различных цивилизаций, удивительным образом переплетаются друг с другом, хотя трудно доподлинно и не вызывая споров установить их первоисточник.

- Какой плод сорвала Ева в райском саду, на самом деле неизвестно. Несмотря на общераспространенное заблуждение, в тексте Библии не указывается конкретно яблоко. «Не ешьте ни от какого дерева в раю», – так звучит запрет Божий в библейском изложении.

- С яблоком связывают начало Троянской войны. Согласно древнегреческой мифологии, спор изначально возник между Герой, Афиной и Афродитой за яблоко, посвященное «прекраснейшей». Однако сам термин «яблоко раздора» был введен позднее – римским историком Юстином.

- Яблочный спас – важная составляющая Успенского поста. Яблочный спас в православной традиции приходится на 19 августа – это день, с которого позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая. Он приходится на период Успенского поста и связывается с рядом религиозных запретов и ограничений в отношении более раннего потребления яблок нового урожая. Для тех, кто придерживается православных постов и вегетарианской (веганской) диет, очевидны издержки потребления незрелых плодов.

- Логотип компании Apple – последствие фруктовой диеты Стивена Джобса. «Надкушенное яблочко» компании Apple также не имеет связи с древом познания и библейской историей. Идея пришла к Стивену Джобсу после посещения яблоневого сада и в тот период, когда он держал фруктовую диету.

Однако есть одна сказка, которая косвенно упоминает регион Центральной Азии в качестве места происхождения яблонь. В сказке «Принц Ахмед и Пари Бану», ставшей частью «Тысячи и одной ночи», именно в Самарканде приобретается «плод жизни и смерти». Отметим, что в этой же сказке можно найти упоминания о нём как о предмете раздора, цели для лука и стрелы и о его животворной силе. Оснований утверждать, что именно эта сказка могла послужить первоисточником – тем более для древнегреческой мифологии и современной интерпретации библейского сюжета, – нет. Вместе с тем, ряд современных исследований, в том числе основанных на анализе генома различных видов яблонь, доказывает, что их общей родиной является Центральная Азия, а их общей прародительницей – яблоня Сиверса (malus siversii).

Дикорастущие яблони дают более горькие и зачастую более мелкие плоды, которые могут использоваться для изготовления сидра, но менее подходят для непосредственного употребления в пищу. Поэтому селекционеры постоянно работали в прошлом и работают сейчас над тем, чтобы улучшать потребительские свойства плодов дикорастущих яблонь. Но проблема состоит в том, что культурные сорта более уязвимы – по сравнению с их дикорастущей прародительницей – к климатическим изменениям и загрязнениям. Поэтому периодически селекционеры и садоводы вынуждены возвращаться к дикорастущей яблоне, чтобы восстановить необходимые свойства культивируемых видов.

Мирзошох Акобиров – потомственный садовод и создатель частного ботанического сада «Кухсори ачам».

Мой прадед Махмуд имел на землях селения Яшм прекрасный сад. Помню, когда мне было 7-8 лет, я вместе с отцом поднимался в горы, и отец выкапывал молодые дикорастущие саженцы яблони. Эти саженцы он завязывал в две кучки, грузил на ишака и привозил в дом. В своем саду мы высаживали их, и на следующий год отец на молодые ветки делал прививку. Я помню, что одно из этих деревьев через два года дало два плода яблок. И отец с радостью сорвал эти плоды, одно подарил маме и второе – мне. Постепенно, год за годом, отец в этом саду создавал разные виды плодоносящих деревьев. И когда гости приезжали в деревню – в любое время года – отец клал на дастархан плоды яблок. А если кто-то заболевал, то отец шел к тем людям и приносил им яблоки.

Сегодня необходимость сохранения мест произрастания дикорастущей яблони Сиверса признается всеми специалистами – как экологами, так и садоводами. Дело в том, что кризис переживает вся мировая плодовая индустрия. Чтобы получить урожай яблок, крестьяне Европы, Америки и Африки вынуждены обрабатывать культурные сады химикатами 15-20 раз за сезон. В итоге старые проверенные сорта деградируют, теряют иммунитет и устойчивость к вредителям и болезням. Вот тут-то и нужен генетический материал, пригодный для селекции новых сортов. Обнаружили его в горах Тянь-Шаня, где веками произрастает прародительница культурных сортов – яблоня Сиверса.



Яблоня Сиверса включена Международным союзом охраны природы (МСОП) в Международную Красную книгу как уязвимый вид. И вот что говорится об её статусе в соответствующих документах:

уязвимый вид цветковых растений в связи сокращением мест произрастания;

требует сохранения как дикий сородич культивируемых видов и генетический ресурс глобальной значимости;

места произрастания: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а также Синьцзян;

площадь произрастания яблони Сиверса в Казахстане сократилась на более чем 70% за последние 30 лет.

Наряду с Джунгарским и Заилийским Алатау, на которые приходится 75% яблонь Сиверса, они растут также в Кыргызстане, в основном в горах Таласского Алатау.

В 2010 году постановлением Правительства Казахстана создан Жонгар-Алатауский государственный национальный парк площадью 356 тысяч га, включающий места произрастания дикорастущей яблони Сиверса. Однако этот вид сильно пострадал за прошлые десятилетия в результате сокращения произрастания, генетической эрозии (смешения с культивируемыми видами) и неэффективного управления пастбищными землями.



Большой урон диким горным лесам нанесли местные жители, туристы и особенно застройки. Первые в годы экономического кризиса использовали 300-летние реликтовые деревья в качестве дров, вторые ненароком становились источниками пожаров. К тому же, мало кто знает, но разрушение дикоплодовых лесов в Казахстане началось еще в советские годы – в период развития культурных садов. Бесценных генетических материалов мы чуть было не лишились из-за бездумных действий представителей властей того времени.

Был создан поселок Алатау, но не было научного обоснования, где располагать его. И яблони были посажены на границе диких садов. Произошло естественное опыление: пчелы от культурной яблони перелетали на дичку, произошло переопыление. Культурные сады нужно располагать в 10 км вдали от границы дикоплодовых лесов. Тогда не произошла бы генетическая эрозия, – отметила Куралай Карибаева, директор Института экологии и устойчивого развития, Казахстан

Наряду с этим, по ее словам, молодой поросли яблонь Сиверса значительный урон нанес выпас скота в зоне дикоплодовых лесов, который привел к сокращению их площади.

Условия для сохранения дикорастущей яблони Сиверса напрямую связаны также с развитием производства местных сортов яблок, с привлечением внимания властей и общественности к этим проблемам.



– Было много вопросов от алматинцев, мол, в Алматы не осталось яблок, сады вырублены, воздух загрязненный. Но мы считаем, что создание Музея выведет тему яблок на новый уровень, – говорит о деятельности Фонда «Алмалы жумак» его руководитель Ажар Джандосова.

Садовод в третьем поколении Арсен Рысдаулетов констатирует печальный факт: на родине яблок практически не осталось элитных сортов. Дед Арсена собственноручно высадил в Семиречье несколько десятков гектаров «апорта», построил ирригационную систему, провел дороги к яблоневым садам. Славящиеся былым великолепием сады вырублены под коттеджные городки, уцелевшие остатки дикой яблони беспощадно отправлены в топку местными жителями. Даже семена раскуплены иностранцами…



Но в свои 33 Арсен не сдается – не в его это генах. Сегодня у Рысдаулетова 10 гектаров земли, где выращиваются американка и золотое превосходное. В будущем здесь появится целая агроиндустриальная зона с производством, переработкой и экотуризмом. А пока придется преодолеть немало преград, причем всем крестьянам сообща. Историю семьи Рысдаулетовых читайте здесь.

По мнению Арсена Рысдаулетова (диджей и фермер, занимающийся восстановлением яблоневых садов в Алматинской области), oсновные проблемы: дальность плодородных земель, большой дефицит земли в предгорной зоне, проблема с водой. Не везде местные акиматы проводят инфраструктуру, советские лотки разрушены – их надо возобновлять. Влияют также и природно-климатические факторы: град, заморозки, засуха. При этом наблюдается нехватка специалистов, большая текучка на рынке. Поэтому фермерам сейчас нужно объединяться, хоть мы и конкуренты.

Это мнение всецело поддерживает Александр Бочкарев, сотрудник компании по переработке яблок. По его данным, Казахстан обеспечивает себя яблоками на 50%, а значит, местным производителям еще есть куда расти. Все больше крупных предпринимателей в Казахстане уходят в агробизнес, выращивая экологически чистые фрукты и овощи.

А вот знаток горной природы Алматы Жамала Габаева считает: «Наши сорта практически изведены, «апорт», который сейчас высаживают в рекламных целях, это совсем не тот «алма-атинский апорт». Традиционно Алматы славился, наряду со знаменитым «апортом», такими сортами, как «зимний лимон», «кандиль», «белый налив», «грушовка», «медовка», «столовка», «пеструшка», «летний лимон».

Сохранение традиционных сортов и их разнообразия остается уделом таких потомственных садоводов и энтузиастов, как Мирзошох Акобиров, который работает в Раштском районе Таджикистана. С 1988 года он шаг за шагом создавал ботанический сад «Кухсори Ачам». Цель – собрать, сохранить, ухаживать и распространять генофонд местных сортов плодовых деревьев, которые были на грани исчезновения. А в селении Джафр на площади 60 га он создал Парк яблони, в котором также выращивает саженцы груши, ореха и сливы. Они окружены колючими кустарниками, которые защищают молодые деревья от домашних животных.



Раштский регион Таджикистана славится разнообразными сортами яблок, такими как «шохи малики», «доди», «хайдари», «хубони», «искандари», «рухсора», «хандалаксеб», «тирамохи», «лолаги», «атласеб», «изатшохи», «рахшсеб» и «пахтасеб».

В случае Узбекистана у всех на слуху наманганские яблоки, воспетые в популярной песне 80-х годов и выращиваемые в Ферганской долине. Одно из таких мест, где сохранились знаменитые яблочные традиции, – кишлаки Нанай, Мамай, Заркент Янгикурганского района. Там выращиваются такие сорта, как «кандиль-синап», «антоновка», «апорт», «розмарин», «семеренко», «голден», «красная звездочка», «превосход». А вот самый старый сорт, «кастильский», который отличается своей устойчивостью к погодным условиям, уже почти не встретишь, так же, как и знаменитый местный сорт «победа». Их можно увидеть теперь только на угодьях настоящих потомственных садоводов, которые умеют разводить и выращивать саженцы сами. Большинство садов состоят из сорта «семеренко» – самого распространенного в средней полосе России. В то же время прославившие эту землю яблони, по словам местных жителей, постепенно исчезают.

Фото предоставлено «Ливню» Эльмирой Алейниковой

В Кыргызстане местом, славящимся своими яблоками, является Ноокатский район Ошской области. В этом районе традиционно выращивался табак, но сейчас спрос на него упал, и основной культурой являются наливные. В этом месте выращивается около 50 видов яблонь, но традиционно известными сортами считаются «апорт», «боровинка». Однако и в этой республике наблюдается их постепенное вытеснение более коммерческими зарубежными сортами.



Центральная Азия является центром происхождения и распространения яблонь по всему миру – сегодня это научно доказанный факт. Удастся ли сохранить этот дар природы, сберечь генофонд и приумножить его, будет зависеть от всех и каждого в отдельности. От чиновников и спонсоров, выделяющих средства, до фермеров, местных жителей и туристов, решивших невзначай погреться у костра.

Информация по Узбекистану получена при поддержке Эльмиры Алейниковой.



Информация по Таджикистану получена при содействии Гармского Орхусского центра.



За помощь в подготовке материала проект «Ливень» также благодарит представительство Internews в Казахстане.