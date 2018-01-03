Страна: США

Жанр: драма, биография, мюзикл

Режиссер: Майкл Грэйси

Актеры: Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон, Зендея, Кила Сеттл, Яхья Абдул-Матин II, Остин Джонсон, Эллис Рубин, Скайлар Данн

Премьера в Душанбе: 4 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

Финеас Тейлор Барнум всегда мечтал войти в историю, но все его занятия не приносили ему удовольствия. И когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Барнум создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.