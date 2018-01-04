Сотрудники столичной милиции задержали 25-летнего жителя района Шохмансур города Душанбе. За крупные суммы, которые он взял у своих сверстников из Душанбе и Гиссара, он обещал им помочь с трудоустройством в Германии, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.
По данным ведомства, уже доказаны три факта мошенничества со стороны задержанного. «Молодой человек обещал трудоустроить в Германии двух жителей столицы и одного жителя города Гиссар, и взял с них за услуги в общей сложности 84 тыс. сомони: каждая жертва мошенника заплатила ему по 28 тыс. сомони. Однако обещания свои не выполнил», - сообщается на сайте МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Гость7 часов назад
Под расписку? Брал. Или сами давпли просто так? Не докажут
турист Гость1 час назад
....Не докажут....
Хе, хе, хе........Плохо ты знаешь, как это делается.
Алишер9 часов назад
Говорят же скупой платить дважды