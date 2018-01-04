Весь год мы следили за теми, кто делал что-то особенное, выдающееся, кто был лучше других, кто может войти в историю. А также за теми, кто, наоборот, попал в криминальные сводки или в СМИ в негативном свете.

О самых запомнившихся лицах в стране, регионе и в мире – в подборке «АП».

Рустам Эмомали

12 января 2017 года произошло важное событие на политической арене страны - указом президента Таджикистана его сын, Рустами Эмомали, до этого возглавлявший антикоррупционное ведомство страны, а еще раньше – Таможенную службу, был назначен и.о. председателя города Душанбе. Это событие вызвало широкий резонанс в Таджикистане, и в большей степени потому, что в отставку был отправлен 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, занимавший пост градоначальника таджикской столицы почти 20 лет. А 11 апреля Рустам Эмомали стал уже полноправным мэром.

Рустам Эмомали с первых дней своей работы на новой должности ускорил реализацию Генплана Душанбе, уделил внимание работе пассажирского транспорта, благоустройству города, открыл электронную почту, куда со своими проблемами могут обратиться жители столицы.

Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана в 2017 году был очень активен в политическом плане, как во внутренней, так и во внешнеполитической сфере. Например, в августе Мирзиёев объявил о том, что органы прокуратуры Узбекистана следует очистить от прежних сотрудников, которые являются «самыми большими ворами», а также отменил «выездные визы» для граждан страны. В прошлом году президент Узбекистана указал депутатам на низкую эффективность их работы и прямым текстом призвал парламентариев «пробудиться». При этом ответственность за многие упущения Мирзиёев взял на себя. В его планах по реформам – разделить представительную и исполнительную власть, наложить двухгодичный мораторий на проверку малого и среднего бизнеса, реформировать судебно-правовую систему.

Одним из главных достижений Шавката Мирзиёева можно считать налаживание узбекско-таджикских отношений и сотрудничества. По поручению Мирзиёева в начале марта в нашу страну, пострадавшую от стихийного бедствия, была направлена гуманитарная помощь общим весом 60 тонн. В ушедшем году впервые за 25 последних лет стали выполняться регулярные авиарейсы между Душанбе и Ташкентом. Еще один важный факт: Узбекистан дал понять, что не против строительства соседями Рогунской ГЭС. А ведь именно разногласия по этому вопросу были одной из основных причин ухудшения отношений между странами.

Саюмарс Гулмадов

Во время спасения людей, оставшихся под лавиной на горном участке трассы Душанбе - Худжанд – Чанак, в феврале 2017 года героически погиб 24-летний старшина милиции из Варзобского района Саюмарс Гулмадов. Его тело было обнаружено спустя двое суток. В настоящее время брат-близнец Саюмарса, Каюмарс, продолжает его дело, охраняя общественный порядок.

Джамшед Зиёев

Имя главы «Таджпромбанка» упоминалось в СМИ в связи с ликвидацией банка, владеющего активами в 450 млн сомони ($51 млн) и имеющего 2 070 вкладчиков. Известный таджикский адвокат Солиджон Джураев, вложивший в банк $45 тысяч, обратился с открытым письмом к правительству для возбуждения судебного иска против Зиёева, обвинив его в теневой практике бухгалтерского учета и распределении финансовых ресурсов банка убыточным предприятиям. Адвокат считает, что руководство «Таджпромбанка» намеренно не возвращает деньги вкладчиков, оценивая оставшиеся активы банка по непомерно высоким ценам.

Фируз Холмуродзода

В Таджикистане в конце апреля были арестованы 13 человек - 10 бывших антикоррупционеров, а также три человека из других структур - по нашумевшему «делу об антикоррупционерах». Среди них - бывший руководитель следственного управления антикоррупционного агентства Фируз Холмуродзода, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве. В свое время он был руководителем следственной группы, которая вела расследование уголовного дела в отношении экс министра промышленности Таджикистана Зайда Саидова, осужденного на 26 лет лишения свободы в 2013 году.

Юлдуз Усманова

В мае после восьмилетнего перерыва в Таджикистан приехала узбекская примадонна Юлдуз Усманова, которая выступила со своей новой концертной программой в Душанбе и Худжанде. Народная артистка Узбекистана, композитор, поэт-песенник, продюсер и певица, выступая в полуторачасовом эфире радиостанции «Азия-Плюс», рассказала о своем отношении к братскому таджикскому народу, о своих страхах и выразила надежду, что теперь, при потеплении отношений между двумя государствами, она приедет еще не раз.

Георгий Кошлаков

7 июля в возрасте 81 года ушел из жизни экс заместитель председателя Совмина республики, экс-начальник Управления геологии, бывший советник премьер-министра и Президента Республики Таджикистан, профессор, горный инженер-геофизик, член-корреспондент Международной инженерной академии, заслуженный инженер Таджикской ССР, почетный геолог СССР, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники им. Абу Али ибн Сино, кандидат геолого-минералогических наук Георгий Кошлаков. Георгий Вадимович был также независимым экспертом по экономике. Его смерть стала невосполнимой утратой для всех, кто его знал.

Татьяна Хужина

Гражданка России была задержана в июне в Душанбинском аэропорту и вскоре объявлена виновной в попытке контрабанды монеты, признанной историко-культурной ценностью Таджикистана. Ее приговорили к штрафу в размере 5 тысяч сомони. Половину штрафа помогло оплатить Татьяне руководство компании «Газпром нефть - Таджикистан». Только после этого, спустя 3 месяца, женщина вместе с дочерью смогла вернуться домой - в Россию.

Сайфиддин Назарзода

В сентябре суд столичного района Исмоила Сомони вынес вердикт по делу экс-директора Национальной библиотеки Таджикистана Сайфиддина Назарзода, который был оштрафован на 12,5 тысяч сомони (около $1,5 тысяч) за то, что проигнорировал нормы закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и пригласил на свадьбу сына гостей больше, чем положено в стране. Между тем сам экс-глава Нацбиблиотеки не посчитал себя виновным и отмечал, что дело было сфабриковано. Он пытался обжаловать решение суда в кассационном порядке в вышестоящих инстанциях, но пока безрезультатно.

Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Незаконное вознаграждение, по версии обвинения, Улюкаев получил за положительное заключение Минэкономразвития на сделку по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Улюкаев свою вину категорически отрицает. В конце декабря суд приговорил экс-министра к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей. Бывший министр, который более года находился под домашним арестом, пришел на вынесение приговора с сумкой с вещами.

Вин Дизель

В рейтинге самых кассовых актеров прошлого года, по версии Forbes, первую строчку занял Вин Дизель: успех восьмой части франшизы "Форсаж" обеспечил ему лидирующую позицию. По данным портала Box Office Mojo, подсчитывающего сборы фильмов в прокате, картины с Дизелем за год собрали $1,6 млрд, причем на долю "Форсажа" пришлось три четверти этой суммы. Вторую строчку в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, также снимавшийся в этом фильме, - $1,5 млрд.

Раджабали Одинаев

В октябре антикоррупционное ведомство задержало учредителя и владельца знаменитой топливозаправочной компании «Умед-88» Раджабали Одинаева и некоторых ее сотрудников. Это произошло после заявления президента страны Эмомали Рахмона на встрече с представителями бизнеса, что частная компания «Умед-88» растратила бюджетные средства в особо крупном размере. Задержанные обвиняются в незаконном получении государственного кредита, хищении кредитных средств, а также в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Ведется расследование.

«Девочка-радар» и «девочка-калькулятор»

Воспитанницы Академии ментальной арифметики «Империя знаний» из Душанбе Ёсуман Исмонзода и Манижа Тошболтаева прославились в ушедшем году, выступив на российском телешоу «Удивительные люди». Первую прозвали «девочкой-калькулятором», вторую – «девочкой-радаром» за их способности в математическом счете: Манижа смогла определить на глаз скорость движущегося автомобиля, а Ёсуман за две минуты решить пример, в котором было собрано 100 чисел. Обе девочки стали обладательницами первых мест среди 250 детей из 11 стран на олимпиаде Child Genius - 2017 в Москве. Президент Таджикистана оценил способности таджикских школьниц, назвав их «гордостью таджикского народа», и призвал учащихся следовать их примеру.

Криштиану Роналду

23 октября в Лондоне нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду вручили награду как лучшему футболисту года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Награду «Золотой мяч» Криштиану Роналду получает уже второй год подряд. Нападающий «Реала» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов (стал лучшим бомбардиром, забив 12 голов в 13 матчах), Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. На звание лучшего игрока года также претендовали аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар.

Каромат Шарипов

Экс-лидер ликвидированного год назад общероссийского движения «Таджикские трудовые мигранты», а до недавнего времени глава Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов 12 декабря был выдворен из России в Таджикистан после того, как был признан виновным в незаконном получении российского паспорта и оштрафован за нарушение российского законодательства о пребывании иностранных граждан. В своем последнем интервью «АП» в конце декабря уже находящийся в Душанбе Шарипов отметил, что на этом не остановится и намерен вернуть себе российское гражданство.

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров признан лучшим блогером года по версии «Медиалогии», его индекс цитируемости составил 6 558,9 пункта. Он обогнал более чем на 2 тысячи пунктов мэра Москвы Сергея Собянина, а Марию Захарову и Алексея Навального - примерно в два раза. Конечно же, лучший блогер не мог не прокомментировать свою победу в социальных медиа. В Telegram Рамзан Кадыров подчеркнул, что это признание особенно важно на фоне блокировки его аккаунта в Instagram и Facebook, где у него было около 4 млн подписчиков. Кстати, глава Чечни становится лучшим блогером России уже в четвертый раз подряд.

Бехруз Ходжазода

Чемпион мира по самбо Бехруз Ходжазода признан лучшим спортсменом 2017 года по результатам опроса Ассоциации спортивных журналистов Таджикистана. 22-летний спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Сочи в весовой категории 74 кг. Спустя 42 года он повторил результат известного таджикского спортсмена Саидмумина Рахимова, который в 1975 году завоевал титул чемпиона на мировом первенстве по самбо в Минске.

Амансио Ортега

Основатель бренда Zara занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $85 млрд. На второй строчке – основатель Microsoft Билл Гейтс, он уступил Ортега $200 млн, отмечает журнал. Амансио Ортега уже три раза занимал лидирующую позицию в рейтинге. За прошлый месяц состояние основателя Zara выросло на $1,2 млрд, при этом состояния Гейтса и основателя Amazon Джеффа Безоса уменьшились. Помимо Ортега, Гейтса и Безоса в топ-5 самых богатых людей мира входят инвестор Уоррен Баффетт и основатель Facebook Марк Цукерберг.