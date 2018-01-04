Международный арбитражный суд признал претензии французской компании Total и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) против канадской компании Tethys Petroleum обоснованными, обязав ее выплатить истцам 13,7 миллионов долларов.

Эти компании в 2013 году подписали Договор о предоставлении доли участия в Бохтарском соглашении о разделе продукции, согласно которому каждая сторона приобрела одну третью долю участия (33,335%).

На днях компания Tethys Petroleum разместила на своем сайте сообщение, в котором говорится:

«Международный арбитражный суд признал, что дочернее предприятие Tethys Petroleum в Таджикистане («Куляб Петролеум Лимитед») не выполнило своих финансовых обязательств перед партнерами. В связи с этим суд обязал компанию передать свою долю в Бохтарском соглашении о разделе продукции партнерам, а также выплатить им штраф в размере 13,7 миллионов долларов».

Напомним, в 2016 году, Total и CNPC инициировали в отношении Tethys арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде.

В своем иске эти компании требовали взыскать с таджикской «дочки» Tethys $9 млн. (плюс расходы в ходе разбирательства) в связи с невыполнением своих финансовых обязательств.

Tethys в свою очередь обратилась с встречным иском против своих партнеров, требуя взыскать с них в свою пользу $10,1 млн.

Компания Tethys пришла в Таджикистан в 2008 году, получив лицензию на крупную площадь (примерно 36 тыс. квадратных километров) на юго-западе Таджикистана.

Лицензия, как отмечали в Tethys, представилась правительством Таджикистана на хороших условиях сроком на 25 лет.

В конце июля 2012 года руководство компании заявило, что в результате проведенной геологической разведки на площади Бохтар найдены поистине «супергигантские» запасы нефти и газа. Специалисты компании оценили эти ресурсы без учета фактора риска в 27,5 млрд. баррелей нефтяного эквивалента, 69% из которых приходится на газ, а 31% - нефть и газовый конденсат. После этих заявлений интерес к таджикским запасам нефти и газа стали проявлять такие крупные мировые компании как Total и CNPC.

В июле 2013 года Tethys, Total и CNPC подписали Договор о предоставлении доли участия. В результате каждая сторона приобрела одну третью долю участия (33,335%) в Бохтарском Соглашении о разделе продукции.

В сентябре 2015 года CNPC и Total потребовали от Tethys Petroleum выйти из этого проекта. Данный ультиматум по отношению к Tethys Petroleum был поставлен партнерами по причине не выполнения компанией своих обязательств и задолженности по проекту.

Tethys в своем последнем сообщении подчеркивала, что будет использовать все коммерчески разумные усилия, чтобы защитить свои интересы в проекте по разработке месторождения Бохтар.

Ранее начальник Главного управления геологии при правительстве РТ Мурод Хол заявил на пресс-конференции, что за семь лет работы по Бохтарскому проекту не было достигнуто каких-либо определенных результатов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus