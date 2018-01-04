Тестирование священнослужителей проводила комиссия из числа представителей Комитета по делам религии и Совета улемов. Точное число имам-хатибов пятничных мечетей, отстраненных от религиозной деятельности, пока не называется.

До аттестации, которая началась в конце декабря прошлого года, в мечетях страны было 265 имам-хатибов, из которых не прошли аттестацию десятки человек. Результаты аттестации были объявлены уже в начале января.

В Комитете по делам религии Таджикистана сообщил «АП», что некоторые из имам-хатибов не смогли ответить на многие вопросы, в том числе о правилах чтения намаза по мазхабу Имоми Аъзама, и не знали, чем отличается теология от методов теологии (фикх).

В ближайшее время начнется аттестация трех тысяч имам-хатибов мечетей для пятикратных молитв.

Аттестация имам-хатибов в Таджикистане проводится в течение последних 9 лет.

Некоторые имам-хатибы, не прошедшие аттестацию, считают, что были отстранены от религиозной деятельности несправедливо.

Чиновники утверждают, что миссия имам-хатибов не ограничивается лишь чтением проповедей и намазов, нужно также создавать бытовые условия для религиозного учреждения и прихожан.

С 2014 года государство назначило заработную плату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus