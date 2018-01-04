Пользователи самого популярного в республике мессенджера Viber, находящиеся в Таджикистане, теперь не могут совершать аудио и видеовызовы. Через Viber возможно отправить только текстовые сообщения.
На данный момент аудио и видеовызовы по Viber невозможны у пользователей практически всех сотовых операторов и провайдеров. Это подтвердили «АП» источники в нескольких операторах связи. Это также подтверждают пользователи социальных сетей, которые пишут, что Viber частично ограничен: гудок на голосовой вызов идет, но как только собеседник пытается ответить, звонок сбрасывается.
Аудио и видеовызовы по Viber теперь доступны только через анонимайзеры, в том числе через бесплатные приложения VPN, которые можно скачать и установить на мобильные телефоны и персональные компьютеры.
Между тем, как сообщили «АП» несколько источников в операторах связи, частичная блокировка Viber произведена национальным оператором «Точиктелекомом», у которого сегодня берут магистральный интернет практически все провайдеры.
«Нас обязали брать интернет у «Точиктелекома» еще несколько месяцев назад. Выбора у нас не было», - сообщил источник в одной из компаний.
На сегодняшний день Viber считается самым популярным мессенджером в Таджикистане. Аудиовызовы других мессенджеров, в том числе IOM, Telegram, WhatsApp, пока доступны.
Напомним, в середине декабря Служба связи дала устное поручение подумать, как можно было бы в стране заблокировать мессенджеры. Служба связала такую необходимость с безопасностью. Позже Налоговый комитет Таджикистана направил письмо в адрес президента Эмомали Рахмона, в котором обосновывает целесообразность блокировки мессенджеров и NGN.
В письме, датированном 27 сентября и подписанным главой Налогового комитета Нусратулло Давлатзода, говорится, что львиная доля международных переговоров осуществляется через мобильные операторы и интернет-мессенджеры Viber, IMO и Skype. Сей факт, по данным налоговиков, стал причиной снижения объема налоговых выплат и доходности бюджета.
С 18 декабря в Таджикистане были отключены услуги NGN. В первых числах января Генпрокуратура Таджикистана заинтересовалась правомерностью отключения в республике NGN-телефонии. В адрес операторов связи, предоставляющих услуги голосовой связи Next Generation Network (NGN), поступил официальный запрос от Генеральной прокуратуры, в котором прокуратура просит предоставить подробный ответ, каким образом абонентам Таджикистана предоставлялась услуга NGN и на основании какого решения провайдеры отключили ее.
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Shakhzod1 час назад
Используйте приложение Google Duo. Очень хорошая приложения
Сарсахти бадбахт2 часа назад
Все и всех беру и уезжаю,пока в Россию,потом посмотрим куда подальше! Растворимся с другими нациями. Грустно,но что делать,не хотим быть рабами и рабов лепить!
Dai Lai2 часа назад
Звоните бесплатно!
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Сироджиддин2 часа назад
Скоро придумают налог на воздух, под предлогом пополнении казны. Дурдом.
И.В.Сталин3 часа назад
Отключили. NGN. Теперь Viber. Дальше что - введут выездную визу и воздух по карточкам?
Люся 3 часа назад
Меньше воруйте из казны!!! Позор!
Душанбе3 часа назад
Ждем следующие прихоти! Трещим
фаёз3 часа назад
Всё таки ДЕНГИИИ,
Или безопасность???
Patriot3 часа назад
дебилы
аноним3 часа назад
если налоговый комитет говорит что из за мессенджеров бюджет не наполняется кто поверит этому когда сами работники налогового ездят на дорогих машинах что даже при зарплате на 5 000 сомони не купи такую машину. Так вот не надо закрывать меенджеры а их самих надо проверят
малика3 часа назад
bestolochi. kak nam s rodnimi teper obshatsya. vi ob etom dumaete ili net
Эльдар3 часа назад
Ураааа! Давайте еще ниже, ниже, а худе уже некуда!
Иван Васильевич3 часа назад
А я то думаю, почему у не получалось звонить) это просто пипец ребята
Порги4 часа назад
Надо объявить об этом всему миру чтобы нашим министрам стыдно стало! Наверное нигдр в мире этого нет.
саид4 часа назад
Поменьше варуйте и тогда козна наша пополниться. У людей последнюю радость отобрали теперь они не смогут общаться со своими родствиниками.
Www4 часа назад
Barani . Bolshe ne chem zanyatsya.
Рустам4 часа назад
Бананы!
Сталин Рустам2 часа назад
...и какосы!!
А если серездно, то должно быть сдыдно перед МИГРАНТАМИ (кормилец ТЧ), их родними и детьми! Не допускайте ошибку!!! ........эхх куда катимся.
Аноним4 часа назад
Что не делается , то к худшему!