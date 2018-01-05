Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал постановление, согласно которому на территории столицы будет создан «Парк культуры и отдыха Молодёжный».

Этот парк будет создан для организации досуга и отдыха жителей Душанбе и гостей столицы, сообщили «АП» в администрации мэра столицы Таджикистана.

Парк «Молодежный» полностью будет финансироваться за счет городского бюджета.

Новый парк будет возведен за зданием Совета улемов Таджикистана, он будет размещен на площади около 14 гектаров.

На территории парка запланировано строительство 21 беседки, 2 кафе, 1 спортплощадки, 1 картодрома, множество аллей, фонтанов, цветников.

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