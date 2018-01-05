С ареста руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», таджикского журналиста Хайрулло Мирсаидова прошел месяц. Он был задержан 5 декабря 2017 года, и сейчас находится в СИЗО города Худжанда. Отец Мирсаидова заявляет, что за все время ареста он только один раз встречался со своим сыном.

Хабибулло Мирсаидов - отец Хайрулло сообщил «АП», что расследование дела в настоящее время продолжается. «Мне только один раз за этот месяц позволили увидеть сына. Он был бодр, и ни на что не жаловался», - рассказал он.

По его словам, адвокат продолжает свою работу, и часто встречается с Хайрулло.

Отец журналиста сообщил, что его сын, как и прежде, не признает себя виновным по предъявленным обвинениям и ждёт справедливого расследования.

Хайрулло Мирсаидов был задержан прокуратурой Согдийской области 5 декабря. 8 декабря против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ.

В пресс-центре областной прокуратуры не смогли пояснить "АП", в чем заключались действия Мирсаидова, которые могли бы попасть под статью 189 ч. 2 п. "г".

"Это тайна следствия", - сообщили в пресс-центре, отметив, что подробности будут озвучены позже.

Аскар Турсунов, адвокат Хайрулло Мирсаидова, ранее сообщал «АП», что его подзащитный «не жалуется на условия содержания и состояние здоровья». О других подробностях общения со своим подзащитным Турсунов не сообщал, так как «подписал подписку о неразглашении сведений, касающихся расследования уголовного дела Мирсаидова».

18 декабря Согдийский областной суд оставил без изменений решение об аресте руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» Хайрулло Мирсаидова.

Ранее Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане призвала "незамедлительно и безоговорочно освободить независимого журналиста и руководителя таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидова, если его удерживают за осуществление своего права на свободу выражения в порядке, защищенном статьей 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах".

"Сатирико-комедийные выступления являются одной из форм выражения своего мнения, которая находится под защитой статьи 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), который Таджикистан ратифицировал в 1999 году, тем самым взяв на себя обязательство по его выполнению", - -писала Коалиция в своем заявлении.

Напомним, в ноябре Хайрулло Мирсаидова обратился к президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири с просьбой обратить внимание на проблемы, с которыми столкнулась сборная КВН из-за "коррумпированности чиновников Согдийской области".

Между тем, глава управлении по делам молодежи и спорта Согдийской области Олим Зохидзода в телефонном разговоре с «АП» отказался комментировать задержание Хайрулло Мирсаидова.

На вопрос отчитался ли до задержания Мирсаидов перед управлением по полученным ранее средствам Зохидзода ответил: «все вопросы по данному делу задавайте прокуратуре».

Хайрулло Мирсаидов обвинял главу Управления молодежи и спорта Согдийской области во лжи.