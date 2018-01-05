В декабре прошлого года филиал компании «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» (IRS) сообщил об «округлении» и, соответственно, повышении тарифов за пользование автодорогой Душанбе - Чанак - на 20–60 дирамов при пересечении одной плазы. Почему округлять суммы компания решила в пользу их увеличения?

По этому и другим вопросам «АП» обратилась за комментариями в эту компанию.

История вопроса

В сообщении на сайте IRS, в частности, говорится: «Незначительное повышение тарифов на 20 - 60 дирамов связано с тем, что ранее во всех тарифах сумма была не круглая, а с дирамами, что создавало сложность во взаиморасчете с пользователями, а также способствовало скоплению автомобилей у плазы. Следовательно, филиал Компании округлил эту сумму, чтобы облегчить этот процесс. Других повышений не наблюдалось, хотя причин на это хватает и сейчас».

IRS занимается управлением автодорожной инфраструктурой Душанбе - Чанак с апреля 2010 года на основе концессии с правительством. Трасса была передана компании IRS на содержание после полной реконструкции, которая была проведена за счет китайского кредита в размере 296,9 миллиона долларов.

Вопросы остаются

В письменном ответе за подписью директора IRS Асомиддина Азизова подтверждается, что «в последние годы, несмотря на экономический кризис, инфляцию, ряд нововведений, в частности создание асфальтного производства, капремонт почти 60 км дорог, строительство новых толлинговых плаз, закупку новой современной техники, компания не повышала свои цены. Повышение цен в размере от 20 до 60 дирамов связано с тем, что лишние дирамы в расценках приводили к неудобствам для водителей. Решение этой проблемы исходило от самих водителей. Поэтому компания и округлила суммы, для удобства водителей, для чего IRS делает все необходимое».

На вопрос, какие налоги, кроме социальных налогов за ваших сотрудников, вы уплачиваете в бюджет государства, IRS ответила: «Компания выплачивает налоги по действующему законодательству в полном объеме. До нынешнего времени филиал компании IRS в Таджикистане уплатил свыше 38 млн сомони налогов».

- 29 ноября 2017 года было подписано два постановления - №555 и 556 - об изъятии части земель ОАО им. С.Урунходжаева в Бободжон-Гафуровском районе и части земель дехканских хозяйств и частных объектов жителей Джаббор-Расуловского района и передаче их в срочное пользование сроком на 24 года компании IRS. В каких целях будут использоваться эти земли и как компания намерена компенсировать убытки землепользователей и вывод земель из сельхозоборота?

- Действительно, сроком на 24 года, без права отчуждения компании были переданы в Дж.Расуловском районе 1,54 га и в Бободжон-Гафуровском районе 2,98 га земель. Земли Б.Гафуровского района являются пастбищами. В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РТ будут возмещены потери, связанные с выводом этих земель из оборота.

- Сколько автомобилей в течение одного месяца (по категориям) проходит по трассе Душанбе - Чанак? Каков доход компании за один месяц?

- Дорога Душанбе - Чанак имеет свои особенности, одна из них - различие тарифов для определенных категорий автотранспорта. С другой стороны, каждая компания имеет право не обнародовать определенную информацию. Деятельность компании прозрачная, и ежегодно аудиторы международного уровня проводят проверки.

В надежде быть услышанными

Не получив исчерпывающих ответов на все свои вопросы, мы решили опубликовать весь их список:

- Почему округлять суммы компания решила в сторону их увеличения, а не уменьшения?

- Как рассчитывались тарифы для каждой категории автотранспорта?

- Насколько приемлемыми вы считаете установленные для населения Таджикистана тарифы за эксплуатацию данной трассы?

- Сколько составляют затраты компании на обслуживание автотрассы Душанбе – Чанак с момента сдачи ее в эксплуатацию?

Надеемся, что хотя бы так мы будем услышаны, а общество сможет получить ответы на свои вопросы.