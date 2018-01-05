Уменьшатся ли поборы с предпринимателей с введением моратория на проверки их деятельности? Или коррупция найдет другие пути вымогательства?

Пять надзирателей на одного предпринимателя

В 2018 году начинается заключительный этап осуществления Программы государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 2012–2020 годы. Несмотря на положительные тенденции в развитии предпринимательства в стране, наблюдается ряд факторов, которые препятствуют развитию малого бизнеса в республике. В итоге предприниматели продолжают нести непомерное налоговое бремя и подвергаются бесконечным проверкам со стороны различных государственных структур.

Об этом упомянул в своем обращении к парламенту в декабре 2017 года и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выразив обеспокоенность необоснованными и повторяющимися проверками деятельности предпринимателей, которые, по его мнению, препятствуют развитию бизнеса в стране.

Эмомали Рахмон отметил, что в настоящее время деятельность хозяйствующих субъектов подвергается 78 различным проверкам надзорных, разрешительных и правоохранительных органов. По его словам, за последние два месяца 2017 года на каждое действующее юридическое лицо пришлось по пять проверок.

В связи с этим президент «для устранения необоснованных и повторных проверок и создания благоприятного климата для производственного предпринимательства» поручил в течение предстоящих двух лет объявить мораторий на проверки «за исключением плановых проверок налоговых органов, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ и Национального банка Таджикистана».

Коллаж Радио "Озоди"

Кто гонит бизнес из страны - кризис или коррупция?

Как заявила недавно Ассоциация предпринимателей Таджикистана, более 200 тысяч предпринимателей страны в 2017 году прекратили свою деятельность. Согласно статистике, в Согдийской области прекратили деятельность более 65 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Решили уйти из бизнеса более 50 тыс. предпринимателей города Душанбе, 42 тыс. хатлонских бизнесменов, 40 тыс. представителей малого бизнеса в районах республиканского подчинения и 4 тыс. бадахшанских предпринимателей.

В Налоговом комитете РТ считают, что уход из малого бизнеса связан с экономическим кризисом, это – явление временное и с завершением кризиса ситуация изменится в лучшую сторону. Но по мнению экспертов, многие представители малого и среднего бизнеса прекратили свою деятельность из-за высоких налогов и коррумпированных сотрудников контролирующих органов.

До объявления моратория на проверку деятельности предпринимателей малый бизнес подвергался разным проверкам, помимо налоговых органов, со стороны различных структур: прокуратуры, милиции, санэпидемстанции, Госстандарта, экологической и пожарной служб и прочих. При этом часто нарушались права не только предпринимателя, но и его клиентов.

Например, в одном из сельских магазинов Шахринава произошел такой случай. В магазине было многолюдно. Перед ним остановилась машина крутой марки, и из нее вышли два здоровых парня, одетые в парадные костюмы, при галстуках, у обоих в руках были папки. Они зашли в магазин и бесцеремонно попросили всех посетителей удалиться, причем в традиционном для наших чиновников грубом и высокомерном тоне. Затем закрылись изнутри и долго что-то обсуждали с хозяином лавки. Перед площадью магазина стояла толпа. Кое-кто ушел по делам, более терпеливые остались ждать, чтобы сделать покупку. Дело было летом, в разгар полевых работ. Через час проверяющие уехали. Потом расстроенный хозяин магазина рассказал, что это были налоговики, пришли проверять и оштрафовали его. «С пожарными легче, - сказал он. - Берут свою ставку и мирно уходят, а с этими типами мне пришлось долго торговаться».

По словам предпринимателей, помимо частых проверок, давит и другое бремя: им все труднее справляться с такими теневыми поборами, как финансирование общественных дел (вынуждение раскошелиться на праздничные мероприятия, благотворительность и благоустройство), бесплатные обеды для ответственных лиц, в магазинах – бесплатные покупки, на рынках – плата определённой доли за «крышу» и так далее.

Дело в налогах или налоговиках?

О коррупции говорят все эксперты – как отечественные, так и иностранные.

Как отметили в Центре по поддержке и развитию предпринимательства города Душанбе, руководство страны поручает предоставить те или иные льготы, и они обычно предоставляются. Но потом фискальные органы своими внутренними распоряжениями усложняют жизнь предпринимателям уже по другим направлениям.

- Все эти льготы и привилегии создают лишь коррупционные схемы. Нужно создавать прозрачные, справедливые и предсказуемые правила игры для всего бизнеса, - считает аналитик частного сектора Сайфулло Назаров.

По его мнению, вполне ожидаемо, что чиновник будет испытывать желание получить определенный незаконный доход от своего решения, а компаниям выгодно проплатить определенную мзду за получение разрешения или доступа к проекту, ресурсам или же за получение налоговых льгот и преференций.

О коррупции в сфере предпринимательства в начале года упомянула и посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар: «Когда французские компании сталкиваются с проблемами в Таджикистане, моя роль, как посла, - откровенно обсудить эти вопросы с таджикскими властями. В качестве посла моя роль также - затронуть тему налогообложения. Не вникая детально в этот вопрос, необходимо также говорить о коррупции, которая существует в стране. Моя миссия - защитить французские компании», - сказала она.

По итогам бесед с предпринимателями, обсуждений в соцсетях можно представить себе картину с некоторыми коррупционными схемами. По мнению экспертов, существуют коррупционные риски, связанные с взаимоотношениями предпринимателей и налоговых органов, например в таких направлениях, как регистрация налогоплательщиков (ускорение обработки документов за взятку), согласование финансовых документов (фальсификация налоговых счетов за взятку), контроль за применением налоговых санкций (неприменение налоговых санкций за взятку) и многое другое.

Как известно, у всех есть те или иные нарушения в работе. Проверяющие могут фактически закрыть любой магазин, столовую, булочную или парикмахерскую, или другое мелкое предприятие. Это такой рычаг, который позволяет закрыть любого неугодного предпринимателя, который жалуется на их действия.

Предложения форума

На Третьем национальном форуме по верховенству закона в Республике Таджикистан, который состоялся в ноябре 2017 года, были приняты важные предложения по совершенствованию законов и обеспечению защиты предпринимателей республики. Как заявил на форуме депутат Маджлиси Оли Саиджафар Исмонов, в условиях рыночной экономики управление до сих пор остаётся социалистическим.

- Это явление переходного периода тормозит развитие бизнеса. Например, предприниматель, который имеет средства, технологии, чтобы открыть свое дело в Таджикистане, месяцами бегает за получением лицензии в соответствующем министерстве, - утверждает он.

В числе преград перед предпринимателями депутат назвал также высокие проценты банковских кредитов, малое количество банков и недостаточную конкуренцию между ними.

Ожидания

Представители малого бизнеса ожидают в 2018 году облегчения. В случае неукоснительного и честного выполнения задач, поставленных президентом страны, жизнь малого бизнеса пойдет на улучшение. Это означает, что увеличатся и поступления в бюджет, бюджетники своевременно будут получать зарплату, а пенсионеры – пенсии.

Слова главы государства о снятии некоторых барьеров перед малым бизнесом было встречено отечественными предпринимателями на ура, а как будут развиваться события в дальнейшем, покажет время.