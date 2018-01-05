Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о недвижимости семьи экс-главы Таджикской железной дороги Амонулло Хукумова. По данным OCCRP, семья Хукумовых приобрела недвижимость в двух самых популярных туристических зонах Чехии, хотя ранее в интервью чиновник заявлял, что ни он, ни его жена не владеют какой-либо недвижимостью за рубежом.

По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), жена и дети Амонулло Хукумова (Хукуматулло), владеют шестью объектами недвижимости в Карловых Варах и Марианских Лазнях.

Согласно договорам о купле-продаже, полученными OCCRP, начиная с декабря 2012 года, Хукумовы потратили 10,6 млн долларов на два дома и четыре здания. По данным расследовательского центра, также у Хукумовых есть квартира в Москве за 1,1 млн долларов.

66-летний Хукумов покинул пост главы железных дорог Таджикистана в феврале 2014 года, в том числе после скандалов, связанных с его сыновьями. В 2008 году старшего сына – Рустама (тогда ему было 24 года) – арестовали в России по подозрению в торговле наркотиками, молодой человек был осужден, но позже, после скандала с российскими летчиками, он был освобожден.

Младший сын, Расул в октябре 2016 года, когда ему было 16 лет, стал участником крупного ДТП в Душанбе, в результате которого погибли три человека, еще трое получили травмы.

Согласно официальным данным, госчиновники в Таджикистане зарабатывают не более 5000 сомони (около $625) в месяц.

Супруга Хукумова, 57-летняя Амина Мусаева, по данным OCCRP, владеет компанией по продаже стрелкового оружия и строительной фирмой в Душанбе.

Как пишет OCCRP, вскоре после ухода Амонулло Хукумова с ТЖД семья приобрела историческое здание в Карловых Варах. Здание обошлось семье в 4,4 млн долларов. Сейчас оно сдается в аренду EA Hotel Esplanade. В мае 2015 года семья Хукумова приобрела еще одно здание на склоне над центром Карловых Вар за 184 тыс. долларов. В марте 2016 года Амина Мусаева купила два здания в деловом районе Карловых Вар за 4,3 млн долларов.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) является некоммерческим проектом, объединяющим целый ряд некоммерческих региональных центров расследовательской журналистики и независимых коммерческих СМИ. География проекта охватывает территорию от Восточной Европы до Центральной Азии.