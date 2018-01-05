Многие современные люди сомневаются в использовании шифера для установки крыши - бытует мнение, что большое количество асбестовой пыли при эксплуатации шифера очень плохо отражается на здоровье человека. Но в Таджикистане большинство населения об этом даже не знает. Действительно ли опасен асбест для человека и вреден ли шифер? Об этом вы узнаете из спецпроекта «АП».

Праздник дождя

Картинка сбора дождевой воды с крыш домов может удивить любого человека, который не знает об особенностях жизни в безводных районах Таджикистана.

Например, в некоторых районах Хатлонской области и районах республиканского подчинения, которые страдают от безводья, люди радуются при виде дождя. «Выходите, дождь пошел!» - кричит Лутфулло, житель кишлака Гулисой джамоата Ляур района Рудаки и все его домочадцы – престарелая мать, жена, дети бегут подставлять ведра, бочки, другие емкости, чтобы набирать в них дождевую воду, льющуюся с крыш дома и построек. Такая картинка повсюду и за эти годы, по словам жителей села, они научились собирать воду в большие хаузы – 5-10 тонные контейнеры, построенные из бетона, которые есть в любом дворе.

- Конечно, раньше в советское время у нас в кишлаках была вода, но с началом гражданской войны вся система развалилась и тот канал, из которого мы могли брать воду, давно пересох. Придется покупать воду в цистернах по 220 сомони за 4 тонны, которой нам хватает на неделю, не больше, - рассказывает Лутфулло.

В таком положении живут 350 домашних хозяйств этого кишлака.

О том, что дождевая вода, тем более, с грязных и пыльных асбестовых крыш не совсем подходит для употребления, взрослые жители конечно, знают. Но поделать ничего не могут.

- Канал у нас высох, а дождевая вода – бесплатная, - вот почему мы ее пьем, - признаются местные.

Особенно жалко детей, которые пьют дождевую воду прямо с колодца, куда она стекается прямо со школьной крыши по сконструированным кустарным методом, трубам. Эту бетонную емкость для своих детей построили их родители, собрав порядка 8 тысяч сомони.

О проблемах безводных районов знают местные и центральные власти, но как нам объяснили в местном исполнительном органе, они ищут доноров для проведения водопроводной линии в эти места. Такую же картинку можно увидеть в ряде районов Хатлонской области, например, в том же Хуросонском районе или районе Абдурахмона Джоми, куда журналистам довелось съездить. О том, что от грязной неочищенной воды можно заболеть, никто из них не задумывается. А жаль.

На каждые 100 тысяч населения в районе Рудаки приходится 2427, 1 больных инфекционными и паразитарными заболеваниями, что по сравнению с предыдущим годом на 423 случая больше. При этом, острые кишечные заболевания зафиксированы в 1782,4 случаях, а брюшного тифа – в 20,6 случаях, что в 8 раз больше, чем в 2014 году. (Данные медстатистики РТ за 2015 год)

Тема загрязненной воды и инфекционных заболеваний затронута неслучайно, ведь она касается нашей основной тематики, которая посвящена применению асбеста в Таджикистане.

Каждый из нас знает, что такое шифер и как он выглядит, большинство – что шифер делается из асбеста, и лишь небольшая часть в курсе, что асбест – это товарное название разных групп минералов.

Две основные группы асбестовых минералов - серпентины и амфиболы представляют особый интерес. Хризотил-асбест, называемый также "белый асбест", является волокнистой разновидностью серпентина - минерала подкласса слоистых силикатов.

Волокнистое строение наиболее ярко выражено у асбеста серпентиновой группы, куда относится только один вид асбеста - хризотил-асбест, поэтому он больше всего применяется в промышленности.

Откуда «дровишки»?

Вы и не подозреваете, как часто сталкиваетесь с этим минералом в повседневной жизни. Облицовочные плиты, шифер, которым покрывают крыши, трубы – все это из сферы применения асбеста в строительстве.

Другим важнейшим потребителем асбоволокна является производство асфальта и виниловых плиток для половых покрытий.

90% крыш в Таджикистане покрыто шиферными плитами.

Еще асбест входит в состав тканей для одежды пожарных и металлургов, а из-за способности задерживать бактерии, вредные вещества и даже радиационное излучение его используют в фильтрах в пищевой, атомной и фармацевтической промышленности. Многие годы асбест используется в космической технике, при производстве фрикционных материалов - тормозных колодок и накладок для дисков сцепления в автомобилях.

Частички его содержат даже денежные купюры и гербовая бумага - чтобы были прочными и эластичными!

Россия и Казахстан являются ключевым производителем хризотилового асбеста, экспортируя свою продукцию в страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, в том числе, в Таджикистан.

Конечно, в Таджикистане используют менее токсичные виды асбеста – хризотил, но достоверно неизвестно, что именно используется в каждом конкретном случае. Например, в Эстонии асбестосодержащие материалы сдают на экспертизу для установления вида асбеста, хотя известно, что там использовался именно хризотиловый асбест. Требуется обязательная экспертиза, иначе могут привлечь к ответственности.

Таджикистану также угрожает серьезная опасность нелегального проникновения в страну строительных материалов, содержащих асбест амфиболовой группы (уже запрещенный) или загрязненный хризотиловый асбест.

«Подобные материалы могут поступать под маркой известных производителей, таких, например, как Барнаульский завод асбестовых технических изделий или Волжский завод асбестовых технических изделий из России», - считают некоторые эксперты.

В шифере содержится всего 11% асбестоволокна

По словам экологов, сложно доказать, что асбестосодержащие изделия, например, шифер является опасным для здоровья человека, ведь для этого надо проводить многолетние исследования в определенной местности, анализировать состояния окружающей среды и здоровье населения, определять концентрацию асбестовых волокон в организме и т.д. Если шифер не пилить, не дробить, не размалывать - это вполне безопасный материал. Волокна хризотила как бы «вмолочены» в цементную матрицу и не способны выделяться в окружающую среду при воздействии воды, солнца и ветра.

Изучая продажи кровельных материалов на рынках стройматериалов г. Душанбе можно прийти к выводу, что доля асбестоцементных изделий составляет там примерно 50 %-60%, так как преимуществом шифера является меньшая стоимость и трудоемкость устройства кровельного покрытия на его основе.

Житель Куляба Абдулло Ходжаев, который установил недавно кровлю на новый дом, приобрел на рынке шифер. На вопрос, почему он купил именно шифер, а не другой вид кровельных материалов, широко представленных на рынке, он сказал, что этот материал его устраивает больше всех.

«Шифер – лучше, потому что он стойкий, держит тепло внутри комнат, не пропускает влагу, а цинковое покрытие пропускает звуки и когда идет дождь или град, то поднимается такой шум, аж до невозможности. Потом, я живу в кишлаке, и когда нужно собирать плоды с деревьев, я спокойно могу ходить по крыше, не боясь, что она – развалится. Меня также устраивает цена – один стандартный лист (1,10х1,75) стоит 57 сомони, в то время за как квадратный метр металлочерепицы следует выложить порядка 110-120 сомони, а ондулина – 95 сомони». Абдулло Ходжаев, житель г. Куляба

Следует провести исследование о том, что нам предлагают взамен хризотил-асбеста. В настоящее время существует ряд синтетических заменителей хризотил-асбеста, которые позиционируются как экологически безопасные.

Управление асбестосодержащими отходами

Как асбест может попасть в организм?

Серьезной проблемой в нашей стране остается управление отходами, содержащими асбест. В основном это вышедшие из употребления строительные материалы, которые не рассматриваются как опасные отходы.

Между тем, нельзя использовать отходы асбестового производства для засыпки ям, территории вокруг домов - это настоящая бомба замедленного действия, которая может "разорваться" через 15-20-30 лет - столько времени проходит от начала попадания в организм волокон до возникновения заболевания.

У владельцев домов часто не хватает средств на замену шифера, но нужно помнить, что с годами асбест разрушается все больше. Не все отдают себе отчет, когда разбитым шифером засыпают выбоины на проходящей перед домом дороге. Поврежденный шифер пылит значительно больше.

Старый шифер хранится вместе с другими домашними вещами непосредственно около жилого дома

По словам экологов, в настоящее время никто из общественных и государственных организаций в Таджикистане не занимается асбестосодержащими материалами. «Проблема в том, что после развала СССР проверка производства асбестосодержащей продукции у нас в республике сократилась до нуля, несомненно, за этим нужен контроль, так как в последнее время активизировались китайцы, которые работают с асбестом. У нас практически, не проводится никаких исследований по этому вопросу, хотя их нужно проводить. Особенно важным индикатором является здоровье детей. Если в каком-то регионе участились заболевания дыхательных путей среди населения, это не означает, что они произошли из-за асбеста, но надо иметь ввиду, что если там имеется асбестосодержащее производство, то это уже сигнал к действиям», - говорит один из них на правах анонимности.

В третьем обзоре результативности экологической деятельности в Таджикистане, изданном в январе 2017 года со стороны ЕЭК ООН, указывается, что заболевания, связанные с асбестом не были включены в список профессиональных заболеваний.

«Таджикистан сохранил систему нормативов качества окружающей среды, унаследованную с советских времен. Это нормативы, выраженные в виде предельно допустимых концентраций (ПДК), - отмечается в Обзоре, - На основе ПДК рассчитываются предельные величины выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС) для конкретных предприятий. Они указываются в разрешениях , дающих право на определенный уровень воздействия на окружающую среду».

Этот перечень делает существование многочисленных ПДК в определенной степени символическим, так как они почти не имеют практического значения для веществ, не входящих в перечень ПДВ/ПДС.

В 2014 году в республике насчитывалось 2150 промышленных предприятий, из которых - 30 являются химического профиля, а 245 - производят цемент и асфальт.

«Для того, чтобы бороться с загрязнением воздуха и отстаивать права людей на здоровье, необходимо проведение общественно-экологического мониторинга. Согласно Закону Республики Таджикистан «Об экологическом мониторинге» у нас в стране должно проводиться два вида мониторинга – государственный и общественный. Комитет охраны окружающей среды при Правительстве республики регулярно проводит такие мониторинги, у них в наличии две специализированные машины, которые делают забор воздуха и анализируют ее на содержание вредных веществ, в том числе, и на асбестосодержащей пыли. Но проблема в том, что эти данные не афишируются и их достоверность нельзя проверить", - считают экологи.

Между тем, многие экологические общественные организации готовы участвовать в этом мониторинге, но главная их беда в том, что у них нет средств и технических возможностей в плане закупки например, специального оборудования и приборов, газоанализаторов и прочих для определения того же асбестового волокна в воздухе на определенной территории…

С полной версией мультимедийного лонгрида можно ознакомиться по ссылке: http://project494242.tilda.ws/

Проект подготовлен при содействии Internews в Таджикистане.