В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в организации незаконной миграции был задержан 25-летний житель столичного района Шохмансур.

Подозреваемый с целью обеспечения трудовой миграции и трудоустройства граждан Республики Таджикистан за рубежом в здании “Армугон”, расположенном на территории ул. Дружбы народов, организовал ООО “Мехр-2017” . Здесь он незаконно без разрешения миграционной службы Министерства труда миграции и занятности населения Республики Таджикистан занимался отпрвавкой сограждан за руюеж, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

Он взял у граждан, 32-летней женщины и двоих мужчин в возрасте 25 и 27 лет, жителей г. Душанбе и 27-летнего жителя г. Гиссара, 11 тыс. долларов США, обещая их трудоустроить в Европе и заключил с ними письменные контракты.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведётся.