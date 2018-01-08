Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован за поддержку и подстрекательство уличных протестов, возникших в стране накануне Нового года. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на арабскую газету «Аль-Кудс аль-Араби», издающуюся в Лондоне, отмечает Медуза.

По данным «надежных источников» газеты в Тегеране, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что «некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества». Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Эти заявления привели к задержанию Ахмадинеджада властями, которые намерены держать бывшего президента под домашним арестом.

Вечером 7 января журналист Алиреза Матаджи написал у себя в твиттере, что ему удалось поговорить с сыном Махмуда Ахмадинеджада, и тот опроверг информацию об аресте отца.

Массовые уличные протесты начались в Мешхеде, втором по величине городе Ирана, 28 декабря и с тех пор распространились на другие города, включая Тегеран. Демонстранты протестуют против повышения цен и роста уровня безработицы. Экономические лозунги постепенно сменились призывами к отставке правительства. В ходе беспорядков погибли не менее 21 человека, еще несколько сотен были задержаны.

Официальные власти обвинили в провоцировании беспорядков врагов Ирана — США и их западных союзников. В ряде городов прошли массовые демонстрации в поддержку действующих властей страны.