Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев, выступая в суде с показаниями, попросил прощения у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и граждан страны за неоправданное доверие, а также заявил, что готов говорить правду по всем вменяемым ему обвинениям, сообщает CA-NEWS.

«О том, что я не причастен, я также хочу донести до нашего общества и, самое главное, до президента Казахстана, лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно ему я обязан всеми своими профессиональными достижениями. Я осознаю, что виноват перед президентом. Люди, которых я знаю и пригласил на работу, подвели меня. Я несу за это ответственность. Приблизил людей, которые использовали меня и мое доверие. Я прошу у главы государства, у всего нашего народа прощения за это. Несмотря ни на что, на всю ситуацию, в которой я оказался, я всегда есть и буду глубоко преданным человеком президенту», - сказал Бишимбаев в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

В ходе процесса он сказал, что почти год не давал показания, так как с первого дня его задержания следствие по отношению к нему велось с обвинительным уклоном.



«Некоторые из подозреваемых на очных ставках со мной, если мы посмотрим видео, заплакали. Я понимаю почему — от безысходности и давления машины следствия, которая давила на всех и заставляла давать показания против меня, даже если эти люди меня не знали. Это давление я в полной мере ощутил на себе», - сказал Бишимбаев.

Он добавил, что неоднократно и его приглашали на своего рода непроцессуальные беседы без адвоката, в которых предлагали признаться во всем.

Подсудимый сказал, что никогда не мог подумать, что на голословных заявлениях можно облить человека грязью и посадить на скамью подсудимых.

«Полагаю, что самые объективные объяснения вы видели здесь, на суде, когда на протяжении процесса убедились, как обвиняемые меняли свои показания, даты, обстоятельства, логику. Я не причастен к преступлениям, о которых здесь идет речь. Материалы, которые собрало следствие, - по всем фактам я ничего не могу объяснить. В ходе разбирательства мы изучали, как передавали средства, и я буду это комментировать в своих показаниях», - отметил экс-миинистр.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января 2017 года по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

По версии следствия, он организовал преступную схему по хищению денег, выделенных на строительство завода, через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

Кроме бывшего министра национальной экономики, перед судом предстали еще 22 человека, среди которых бывшие руководители «дочек» АО «Байтерек» и ТОО: бывший председатель правления ТОО «Orda Glass» Даурен Ибрашев, экс-генеральный директор «Шымкентхиммонтаж» Марат Кожабаев, экс-гендиректор ТОО «Завод строительных металлоконструкций» Жаксылык Исабек, экс-председатель правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бахыт Жаксыбаев, бывший директор департамента АО «Байтерек DEVELOPMENT» Бауржан Айтимбетов и другие.

