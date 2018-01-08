Сотрудники Микрокредитной депозитной организации «Хумо» получили очередные награды по результатам работы III-го квартала в рамках Проекта КЛИМАДАПТ.

Награды были вручены в рамках системы поощрения Программы КЛИМАДАПТ в финансовых организациях (ФО). Она разработана для мотивирования каждого сотрудника ФО с целью успешной реализации Программы, а именно для увеличения кредитного портфеля КЛИМАДАПТ и мотивирование сотрудников ФО для развития иновационных технологий. Система поощрения предусматривает признание заслуг работников ФО на официальной церемонии награждений.

Награды присуждаются в трех номинациях.

Первая номинация: «Кредитный портфель КЛИМАДАПТ». Победителем этой номинации стал сотрудник кредитного отдела филиала «Хумо» в районе Кумсангир Шарифбек Мухторов, который выдал наибольшее количество кредитов в рамках Программы КЛИМАДАПТ.

Вторая номинация: «Инновационные технологии». Лучшим в ней был признан сотрудник филиала МДО в г. Турсунзаде Абдували Киргизов за лучший проект капельного орошения.

Третья номинация «Количество женщин». Победила в этой номинации сотрудница филиала МДО в г. Вахдат Сохибджамол Ибрагимова, которая больше всех выдала кредитов для женщин. Победителей в номинациях избираются комиссией Проекта КЛИМАДАПТ, в которую входят менеджеры проекта.

По словам координатора Программы КЛИМАДАПТ в МДО «Хумо» Фарзоны Шоабдуллоевой, победители третьего квартала были определены еще в прошлом месяце, однако их официальное награждение они провели только 18-го декабря.

«Мы решили подождать и одновременно отметить это событие с датой полной реализацией Программы КЛИМАДАПТ на этот год. Это означает, что мы реализовали все кредитные средства КЛИМАДАПТ, которые были выделены нашей организации. Мы гордимся, что наша организация была последней, которая заключила договор о сотрудничестве с КЛИМАДАПТ, но стала первой, которая реализовала свои обязательства», - говорит Ф. Шоабдуллоева.

Общий кредитный портфель МДО «Хумо» в рамках программы КЛИМАДАПТ составил около 16 млн. сомони.

СПРАВКА:

МДО «Хумо»:

Финансовая организация «Хумо» была создана в 2004 году, как Микро Заемный Фонд «Хумо». Основной целью организации было предоставление микро-кредитов малоимущим и уязвимым слоям населения в городах Душанбе, Яван, Куляб, Курган-Тюбе.

В августе 2013 года компания была переобразована в Микрокредитную Депазитную организацию, что позволило компании расширить спектр своих услуг и географию.

Сегодня компания имеет 21 филиала и 35 Центров банковского обслуживания по всей стране и помимо микрокредитования, компания оказывает депозитные услуги, услуги денежных переводов, выдачу кредитов в иностранной валюте, мобильный банкинг, рассчетно-кассовое обслуживание и т. д.

Компания имеет более 40 тыс. клиентов. Более 75% активного портфеля организации размещено в сельских регионах страны. Из них 45% приходятся на женщин.

КЛИМАДАПТ:

Механизм финансирования устойчивости к изменению климата в Таджикистане под названием КЛИМАДАПТ разработан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Климатическими Инвестиционными Фондами при поддержке правительства Великобритании и Фондом ЕБРР для стран на начальном этапе переходного процесса (СНЭП).

Он предназначен для инвестиций в усовершенствованные технологии, устойчивых к изменению климата и направлен на повышения устойчивости частного сектора Таджикистана к изменению климата.

Данный механизм содействует финансированию существующих и пилотных технологий, которые доступны через поставщиков и установщиков, рекомендуемые проектом и которые используются для повышения эффективности использования водных и энергетических ресурсов и снижения эрозии почвы.

Свою деятельность в Таджикистане КЛИМАДАПТ начал в феврале 2016 года и на сегодняшний день в рамках Программы было реализовано различных проектов на сумму около 6 млн. долларов США.

Кредитная линия КЛИМАДАПТ помогла более чем 2250 клиентам повысить устойчивость к изменению климата в Таджикистане.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus