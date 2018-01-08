История Зеленого театра Душанбе берет свое начало в 20-х годах прошлого века, и даже еще до того, как театр был построен.

Тогда, в начале века, за территорией, где сейчас расположены чайхана «Рохат», театр им. А. Лахути и сам Зеленый театр, находился старый душанбинский базар, окруженный со всех сторон глиняными кибитками и ларьками. Торговля начиналась с раннего утра, а к семи часам базары заполняли прибывшие из кишлаков дехкане.

На месте, где сейчас расположен Зеленый театр, располагались открытые чайханы, там же на небольшой площадке выступали музыканты-самоучки, игравшие на дойрах. Часто под аккомпанемент сурная и дойры давали свои представления масхарабозы, разыгрывали комедийные, сатирические сценки, исполняли сказки, танцы, песни и т.п.

В 1930 году Совнарком Таджикской ССР утвердил проект планировки Сталинабада (Душанбе), по этому проекту площадь старого базара отводилась под крупный общего пользования парк (впоследствии здесь был разбит парк имени Фрунзе). В 1938 году в парке по проекту архитектора Сергея Кутина было начато строительство капитального помещения летнего театра, так в 30-х и 40-х годах прошлого века назывался нынешний душанбинский Зеленый театр.

Сегодня история Зеленого театра незаслуженно забыта.

В далеких теперь тридцатых годах 20-го века в театре кипела творческая атмосфера. В летние сезоны в нем выступали гастролирующие в Душанбе музыкальные и драматические театры. Только в 1939 году горожане здесь услышали известных советских эстрадных певиц Клавдию Шульженко и Анну Гузик. Зрители увидели родоначальника советского джаза Александра Цфасмана и других известных исполнителей. Летний театр в Сталинабаде за сезон 1939 года посетило 30 000 человек.

Театр играл в так называемом Зеленом театре. Открытая сцена. Вокруг каналы. После дневной жары от воды вокруг было прохладно. Ларьки были полны арбузами. Если бы не арыки и не деревья в три ряда между домами и узенькой полосой панели, было бы похоже на черноморские города. От ясного неба, фруктов, жары, вечерней музыки в парке было ощущение отпуска, каникул, праздника. Горы еще больше напоминали черноморское лето. Казалось, повернешь за угол – и увидишь море.

Летом 1941 г. в Душанбе (Сталинабад), спасаясь от ужасов войны, стали прибывать из оккупированных немецкими войсками районов эшелоны с эвакуированными театральными коллективами. Среди них такие известные, как Ленинградский театр эстрады и миниатюр Аркадия Райкина, Московский цыганский театр «Ромэн», Ленинградский театр комедии, Московский театр Красной Армии, Воронежский театр музыкальной комедии, Украинский театр им. Щорса, Днепропетровский кукольный театр, Государственный симфонический оркестр Украинской ССР. Все они выступали в летний театральный сезон под открытым небом в Зеленом театре Сталинабада.

Зеленый театр Душанбе в 40-е годы прошлого века 1 /13

Точное описание душанбинского Зеленого театра в 1943 году оставил в своем дневнике известный советский драматург-сказочник Евгений Львович Шварц, работавший тогда в Ленинградском государственном театре комедии: «Театр играл в так называемом Зеленом театре. Открытая сцена. Вокруг каналы. После дневной жары от воды вокруг было прохладно. Ларьки были полны арбузами. Если бы не арыки и не деревья в три ряда между домами и узенькой полосой панели, было бы похоже на черноморские города. От ясного неба, фруктов, жары, вечерней музыки в парке было ощущение отпуска, каникул, праздника. Горы еще больше напоминали черноморское лето. Казалось, повернешь за угол – и увидишь море». Здесь на подмостках душанбинского Зеленого театра проходили первые репетиции знаменитой пьесы «Дракон», написанной Евгением Шварцем в 1943 году и впервые поставленной главным режиссером Ленинградского государственного театра комедии Акимовым весной 1944 года в Душанбе (Сталинабаде). Эту пьесу Шварц, по его собственному признанию, «писал про Гитлера, а получилось — про нас». Однако тогда спектакль выдержал лишь несколько показов и был запрещен: настолько реалистичными, образными, острыми и «опасными» получились и текст, и постановка.

В 1945 году в Сталинабаде, в Зеленом театре выступал русский и советский эстрадный артист, киноактёр, композитор, поэт и певец, кумир эстрады первой половины XX века Александр Вертинский. В последующие годы вплоть до развала Советского Союза Зеленый театр Душанбе оставался самой популярной эстрадной площадкой города. Здесь выступали такие известные советские и зарубежные исполнители, как Асли Бурханов, Леонид Утесов, Джурабек Муродов, Махмуд Эсамбаев, Лайло Шарипова, Эдуард Хиль, Кола Бельды, Бисер Киров, Радмила Караклаич, Лили Иванова, Яак Йоала, известные музыкальные коллективы: «Песняры», «Ялла», «Гульшан», «Диалог», «Арсенал», «Веселые ребята», «Поющие сердца», «Ариэль», «Пламя», «Сигнал» и др.

За свои 80 лет жизни «Зеленый» видел немало концертов под открытым небом, но, к сожалению, в начале 90-х годов театр пришел в упадок по всем известным причинам. На данный момент он не поддерживается в нормальном состоянии, а о реконструкции даже и говорить не приходится.

И все же душанбинский Зеленый театр был и остается в нашей памяти настоящим городским центром культуры советского прошлого Душанбе.

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