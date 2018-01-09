Успешное выступление в Кубке АФК позволило чемпиону Таджикистана по футболу - душанбинскому «Истиклолу» подняться еще выше в клубном рейтинге Азиатской футбольной Конфедерации.

«Истиклол» вошел в «Топ-70» клубного рейтинга АФК по итогам завершившегося футбольного сезона-2017. По данным портала globalfootballranks.com, душанбинский клуб сделал большой скачок и за последние два года с 105-й позиции поднялся на 69-е место в рейтинге футбольных клубов АФК.

Двукратные финалисты Кубка АФК имеют в своем активе 20,476 балла. За три сезона выступления во втором по значимости клубном турнире Азии, «Истиклол» провел 29 игр: 12 побед, 7 ничьих и 10 поражений. Разница мячей – 45-37.

В пятерке лучших клубов Азии – «Аль-Хилал» (Саудовская Аравия, 1 место 128,48 балла), «Аль-Айн» (ОАЭ, 2 место, 119,855 балла), «Гуанджоу Эвергранд» (Китай, 3 место, 102, 409 балла), ФК «Сеул» (Южная Корея, 4 место, 101 балл), «Ченбук Хюндай Моторс» (Южная Корея, 5 место 89 балла).

Таджикские клубы в рейтинге занимают также 141 место («Равшан», Куляб, 3,143 балла), 144 место («Хосилот», Фархор, 2,476 балла), 146 место («Хайр», Вахдат, 2,146 балла), 148 место («Худжанд», 1,643 балла).

Среди клубов Центральной Азии самое высокое место у ташкентского «Локомотива» – 24-е место и 44,27 балла.

Соперники «Истиклола» по групповому раунду Кубка АФК-2018 расположились следующим образом: «Алтын Асыр» – 99-е место, 9,519 балла, «Алай» – 124-е место, 5,093 балла. Возможные соперники «Истиклола» – «Ахал» и «Дордой» находятся на 122-м и 128-м местах рейтинга соответственно. В рейтинге учтены показатели 161 футбольных клубов Азии, которые выступают в Лиге чемпионов и Кубке АФК.

Напомним, что благодаря успешному выступлению «Истиклола» на полях Азии, Таджикистан вышел на 12-е место среди 46 национальных федераций АФК и на 7-е место – в зоне «Запад», которое дает право играть в предварительном раунде Лиги чемпионов АФК в сезонах-‎2019-2020.