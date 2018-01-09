В Душанбе 8 января прошла церемония вручения премии президента JICA. Премия была вручена первому заместителю Генерального директора Государственного унитарного предприятия «Хочагии манзилию коммунали (ХМК)» Равшану Туйчизода со стороны главы представительства JICA в Таджикистане Хидеки Танабе.

ГУП «ХМК» получил премию за выдающийся вклад в развитие людских ресурсов, общества и экономики в Таджикистане, а также за укрепление дружеских отношений и взаимопонимания между Таджикистаном и Японией через «Проект по восстановлению систем питьевого водоснабжения в Пянджском районе Хатлонской области», который был завершен в 2016 году.

Туйчизода в своем выступлении заявил, что успех проекта был достигнут не только старанием ХМК, но с большой поддержкой и вкладом группы консультантов, главного подрядчика и самой JICA. Он также подчеркнул, что проект также высоко оценен внутри Таджикистана, где строительные работы по проекту были завершены раньше запланированного (через 1,5 года) с использованием новых японских технологий.

JICA ежегодно вручает премию Президента JICA проектам, экспертам, консультантам или добровольцам за выдающиеся достижения в различных областях, включая развитие людских ресурсов, улучшение средств к существованию, сокращение масштабов нищеты и развитие инфраструктуры в развивающихся странах.

В рамках вышеуказанного проекта был построен резервуар емкостью 1800 м3, который, как известно, является крупнейшим в Центральной Азии, а также первым резервуаром в Таджикистане, построенным из железобетона. Также были установлены счетчики воды для пользователей и внедрена тарифная система.

Следует подчеркнуть, что проект также получил премию 2016 года за выдающиеся достижения в области строительной инженерии Японским обществом гражданских инженеров как «эпохальный проект, который вносит значительный вклад в развитие технологий строительной инженерии и общества».

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по качественному государственному управлению и макроэкономическому развитию. К концу марта 2016 общее количество участников программы совместно создания знаний (ПССЗ) JICA ранее называемый тренинг курсы превысило более 2 000 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Душанбе, и с того времени динамично реализуются различные проекты безвозмездной финансовой помощи и технической помощи в таких секторах, как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт энергетика, наращивание потенциала и т.д. JICA завершило реализацию 33 проектов, на общую сумму 82,06 млн. долларов США технической помощи и 259,15 млн. долларов грантовой помощи, некоторые из которых продолжают реализовываться.