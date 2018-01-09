В результате камнепада во время движения из города Хорог в Душанбе автомашина марки "Старекс" с тремя пассажирами попала под камнепад.
В результате чего, водитель житель Рушанского района Манучехр Рахматуллоев погиб на месте, трех пассажиров спасателями КЧС удалось вытащить из машины, сообщила начальник пресс-центра КЧС и ГО при правительстве РТ Умеда Юсуфи.
По ее словам, это произошло вечером, примерно в 18.30 часов, когда дорога более менее была расчищена.
"Водитель "Старекс"-а попытался проехать, когда дорога немного была очищена, однако в это авремя произошел обвал камней", - отметила она, сообщив, что пострадавшие доставлены в районную больницу Ш.Шохина.
8 января осадки, выпавшие за последние сутки, стали причиной камнепадов на 225 километре автотрассы Душанбе-Куляб-Хорог, в местечке Ходжагалтон района Шамсиддин Шохин Хатлонской области.
Для проведения очистительных работ дорога временно закрыта, привлечены специальная техника министерства транспорта, а также задействован спасательный отряд быстрого реагирования Кулябской зоны районов Управления КЧС и ГО по Хатлонской области.
На месте происшествия находятся первый заместитель министра транспорта Таджикистана Сухроб Мирзоев и заместитель министра транспорта Рустам Вализода.
На данный момент открыта полоса дороги для прохождения легковых автомобилей.
КЧС просит населения быть предельно осторожными, так как остается вероятность сходов камнепада на горных участках дорог.
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